Svoju finančnú situáciu v porovnaní s vlaňajškom hodnotí ako horšiu vyše polovica Slovákov. Mnohí museli obmedziť všetky výdavky, čo sa prejavuje aj pri investíciách. Až 56 percent respondentov – najčastejšie ľudia od 54 až 65 rokov a tí, ktorí žijú sami – uviedlo, že tento rok neplánuje žiadnu väčšiu investíciu.
Ochota investovať do väčších projektov celkovo klesla. Do vybavenia domácnosti plánuje vložiť peniaze iba desatina opýtaných (vlani 22 percent). Do rekonštrukcie nehnuteľnosti sa chystá investovať 14 percent ľudí (vlani 17 percent), do elektroniky osem percent (vlani 13 percent), do automobilu šesť percent (vlani 12 percent) a do kúpy nehnuteľnosti tri percentá (vlani päť percent).
Väčšie investície by Slováci najčastejšie financovali z úspor (53 percent ľudí), mesačných výplat členov domácnosti, kombináciou pôžičky, úspor a výplaty, či samotnou pôžičkou.
Mnohí Slováci tento rok už využili nejakú formu pôžičky – najčastejšie spotrebiteľský úver (deväť percent), nákup na splátky a kreditnú kartu (osem percent), krátkodobú a neúčelovú pôžičku (šesť percent), alebo lízing na auto či hypotéku (päť percent).