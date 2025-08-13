Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) zrušilo výberové konanie, predmetom ktorého bolo vyhodnotenie žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie záchraniek. Predmetom súťaže bolo 351 sídiel staníc záchrannej zdravotnej služby.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško už skôr avizoval, že tender na záchranky bude zákonným spôsobom zrušený. Tvrdil, že podľa výsledkov analýz, o ktoré požiadal OS ZZS, existovala právna neistota, ktorá umožňovala rozdielny výklad zákonnej úpravy výberového konania.