Volodymyr Zelenskyj chce odstúpiť od pripravovanej dohody so Spojenými štátmi o využívaní ukrajinských nerastných surovín, vyhlásil americký prezident Donald Trump. Ukrajinský prezident minulý týždeň uviedol, že súčasný návrh sa od pôvodnej verzie výrazne líši a že Kyjev neprijme dohodu, ktorá by mohla ohroziť jeho integráciu do Európskej únie.

„Snaží sa vycúvať z dohody o vzácnych surovinách a ak tak urobí, bude mať problémy. Veľké, veľké problémy,“ prisľúbil Trump.

Washington chce s Kyjevom uzavrieť dohodu o kovoch vzácnych zemín. Očakávaný podpis dohody o americkej účasti na ukrajinskom nerastnom bohatstve zmarila koncom februára roztržka medzi Trumpom a Zelenským. V novom návrhu Spojené štáty požadujú od Ukrajiny všetky príjmy z prírodných zdrojov, až kým Ukrajina nesplatí všetku americkú vojenskú pomoc – aj s úrokmi vo výške štyri percentá ročne.

Zelenskyj opakovane zdôraznil, že Ukrajina má záujem uzavrieť dohodu so Spojenými štátmi, no nepodpíše zmluvu, ktorá by ju pripravila o majetok. Kritizoval neustále meniace sa podmienky zo strany Washingtonu a odmietol uznať americkú vojenskú pomoc ako pôžičku. Zároveň vyhlásil, že neprijme žiadnu dohodu, ktorá by mohla ohroziť vstup do Európskej únie.