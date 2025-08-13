Ľuďom bez domova vo Washingtone hrozí väzenie, ak sa nepodriadia snahám prezidenta Donalda Trumpa potlačiť kriminalitu a odstrániť bezdomovecké tábory v americkom hlavnom meste.
„Bezdomovci budú mať možnosť opustiť svoje tábory. Budú prevezení do ubytovní, kde im ponúknu liečbu závislosti alebo duševného zdravia. Ak to odmietnu, hrozí im pokuta alebo väzenie,“ povedala hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová s tým, že vláda skúma možnosti ich presídlenia „ďaleko od hlavného mesta“.
Trump cez víkend vyzval bezdomovcov na okamžité opustenie Washingtonu. V meste neskôr vyhlásil výnimočný stav a rozhodol o nasadení 800 príslušníkov Národnej gardy a 500 federálnych agentov s cieľom zvýšiť bezpečnosť metropoly.
Starostka Muriel Bowserová označila kroky prezidenta za bezprecedentné a znepokojujúce, pričom pripomenula, že mesto vlani zaznamenalo najmenej násilných trestných činov za posledných 30 rokov.