Americký prezident Donald Trump vyzval bezdomovcov, aby opustili hlavné mesto Washington, inak im hrozí vysťahovanie.
„Bezdomovci sa musia okamžite vysťahovať. Poskytneme vám ubytovanie, ale ďaleko od hlavného mesta. Zločinci sa vysťahovať nemusia. Dáme vás do väzenia, kam patríte. Všetko sa to stane veľmi rýchlo, rovnako ako na hraniciach,“ napísal Trump na sociálnej sieti.
Prezident pripojil k príspevku fotografie, zachytávajúce stany rozložené na tráve neďaleko Bieleho domu, osobu spiacu na schodoch sídla Amerického farmaceutického inštitútu a odpadky na kraji vozovky.
„Urobím naše hlavné mesto bezpečnejším a krajším, než bolo kedykoľvek predtým,“ vyhlásil Trump.
Administratíva šéfa Bieleho domu už dlhšie vykresľuje Washington ako mesto zločinu. Násilná kriminalita v čase jeho januárového nástupu do úradu pritom bola na 30-ročnom minime. Napriek tomu Trump nevylúčil, že proti nej bude bojovať aj nasadením federálnych zložiek, napríklad Národnej gardy.
Podľa organizácie Community Partnership v 700-tisícovom Washingtone každú noc na ulici prespáva približne 800 ľudí. Ďalších 3 275 využíva útulky a 1 065 má prechodné ubytovanie.