Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oficiálne oznámil, že Kyjev dostal od Spojených štátov návrh novej dohody o nerastných surovinách, ktorý je podľa neho celkom iný, ako bol pôvodný. Dohoda by USA zabezpečila prístup k surovinám výmenou za ďalšiu vojenskú pomoc.

Zelenskyj vyhlásil, že Ukrajina nebude považovať doposiaľ schválenú americkú vojenskú pomoc za pôžičku, ktorú by prostredníctvom tejto dohody musela splácať. Neprijme ani dohodu, ktorá by ohrozila jej integráciu do Európskej únie. Tvrdí, že Kyjev bude pripravený viesť rokovania s akýmikoľvek predstaviteľmi Ruska okrem prezidenta Vladimira Putina.

Americký minister financií Scott Bessent povedal, že Washington odovzdal konečný dokument o partnerstve. Minister vyjadril presvedčenie, že by sa mohol podpísať už budúci týždeň.

Podpredsedníčka ukrajinskej vlády Julija Svyrydenková informuje, že Kyjev pracuje na tom, aby dohoda odrážala všetky záujmy Ukrajiny. Podľa Zelenského však musí vláda spolu s právnikmi najprv preskúmať text nového dokumentu.

Kyjev spočiatku dúfal, že výmenou za prístup k nerastným zdrojom získa bezpečnostné záruky. Pôvodný návrh ale obsahoval len malú ochranu a Washington odmietol vyslanie akýchkoľvek mierových síl na Ukrajinu.