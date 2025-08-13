Stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom na Aljaške sa uskutoční v meste Anchorage.

Plánovaný je rozhovor lídrov medzi štyrmi očami. Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová zmiernila očakávania rýchlej dohody o prímerí na Ukrajine, keď vyhlásila, že Trump bude na stretnutí „načúvať“.

„Prítomná bude iba jedna strana zapojená do vojny, a preto tam prezident pôjde, aby získal jasnejšie a lepšie pochopenie toho, ako možno konflikt ukončiť,“ povedala Leavittová, ktorá nevylúčila, že Trump by mohol v budúcnosti cestovať do Ruska.

Šéf Bieleho domu vyhlásil, že obe strany – Rusko aj Ukrajina – sa budú musieť vzdať územia. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zdôraznil, že niečo také zakazuje ústava, pričom bez účasti Ukrajiny nemožno uzavrieť žiadne dohody.

AZ9 Moskva- Na snímke ruský prezident Vladimir Putin počúva ruského vedca Gennadija Krasnikova počas ich stretnutia v Moskve 15. júla 2025. Ruský prezident Vladimir Putin má v úmysle pokračovať v útočení na Ukrajinu, dokým Západ nepristúpi na jeho mierové podmienky, tvrdia podľa agentúry Reuters tri nemenované zdroje blízke Kremľu. Putin sa podľa nich nezľakol hrozieb amerického prezidenta Donalda Trumpa a je možné, že svoje územné požiadavky ešte rozšíri s postupom ruských síl na Ukrajine, FOTO
