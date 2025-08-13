Stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom na Aljaške sa uskutoční v meste Anchorage.
Plánovaný je rozhovor lídrov medzi štyrmi očami. Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová zmiernila očakávania rýchlej dohody o prímerí na Ukrajine, keď vyhlásila, že Trump bude na stretnutí „načúvať“.
„Prítomná bude iba jedna strana zapojená do vojny, a preto tam prezident pôjde, aby získal jasnejšie a lepšie pochopenie toho, ako možno konflikt ukončiť,“ povedala Leavittová, ktorá nevylúčila, že Trump by mohol v budúcnosti cestovať do Ruska.
Šéf Bieleho domu vyhlásil, že obe strany – Rusko aj Ukrajina – sa budú musieť vzdať územia. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zdôraznil, že niečo také zakazuje ústava, pričom bez účasti Ukrajiny nemožno uzavrieť žiadne dohody.