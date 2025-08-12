Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že ruský prezident Vladimir Putin dosiahol „osobné víťazstvo“, keď ho pozvali na samit s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na pôde USA.
„Vďaka tomu sa Putin dostáva z izolácie a zároveň sa mu podarilo oddialiť sankcie,“ povedal Zelenskyj.
Kyjev odmieta stiahnutie vojsk z Donbasu v rámci mierovej dohody s Ruskom. Šéf Bieleho domu totiž tvrdí, že pri uzatváraní prímeria dôjde k „nejakej výmene územia“. Ukrajinský prezident takisto upozornil, že Rusko pripravuje nové pozemné útoky v najmenej troch oblastiach, aby vyvolalo tlak na Kyjev.