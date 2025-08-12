Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že ruský prezident Vladimir Putin dosiahol „osobné víťazstvo“, keď ho pozvali na samit s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na pôde USA.

„Vďaka tomu sa Putin dostáva z izolácie a zároveň sa mu podarilo oddialiť sankcie,“ povedal Zelenskyj.

Kyjev odmieta stiahnutie vojsk z Donbasu v rámci mierovej dohody s Ruskom. Šéf Bieleho domu totiž tvrdí, že pri uzatváraní prímeria dôjde k „nejakej výmene územia“. Ukrajinský prezident takisto upozornil, že Rusko pripravuje nové pozemné útoky v najmenej troch oblastiach, aby vyvolalo tlak na Kyjev.

JB 25 Haag - Generálny tajomník NATO Mark Rutte hovorí s novinármi počas jeho príchodu na summit NATO v holandskom Haagu 25. júna 2025. Rutte v stredu pred stretnutím lídrov v Haagu vyhlásil, že vzhľadom na pretrvávajúcu hrozbu zo strany Ruska neexistuje alternatíva k zvýšeniu výdavkov na obranu. Zároveň uistil, že Spojené štáty zostávajú pevne oddané záväzkom voči Aliancii, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters. FOTO TASR/AP NATO Secretary General Mark Rutte speaks with the media as
