Nadchádzajúci rusko-americký samit na Aljaške bude skúškou, či ruský prezident Vladimir Putin myslí ukončenie vojny na Ukrajine vážne, vyhlásil generálny tajomník NATO Mark Rutte, dúfajuc, že stretnutie bude prvým krokom v procese komplexných mierových rokovaní, do ktorých treba zapojiť aj Kyjev.
Biely dom zvažuje, že na schôdzku amerického a ruského lídra pozve aj ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Konečné rozhodnutie je ale na Donaldovi Trumpovi.
Rutte povedal, že v súčasnosti treba uznať, že Rusko má pod kontrolou časť ukrajinského územia. Po prípadnom uzavretí prímeria by pravdepodobne nastala diskusia o územných otázkach a možných bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu, ktorá „musí byť suverénnou krajinou, rozhodujúcou o vlastnej budúcnosti“.
Pokiaľ ide o územnú otázku, šéf NATO poukázal na rozdiel medzi faktickým uznaním a uznaním podľa práva. Možná dohoda by mohla uznať faktickú kontrolu Ruska nad určitými oblasťami bez toho, aby ju právne akceptovala.