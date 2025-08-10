Nemecko predpokladá, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa zúčastní samitu medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a Vladimirom Putinom budúci piatok. Povedal to nemecký kancelár Friedrich Merz. Putin a Trump sa v piatok stretnú v americkom štáte Aljaška, aby sa pokúsili vyriešiť trojročný konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou. Samit sa uskutoční aj napriek prosbám Ukrajiny a Európy, aby sa Kyjev zúčastnil rokovaní.

„Dúfame a predpokladáme, že vláda Ukrajiny, prezident Zelenskyj, sa tohto stretnutia zúčastní,“ povedal Merz v rozhovore pre televíziu ARD. Merz pre ARD povedal, že Berlín úzko spolupracuje s Washingtonom, aby sa pokúsil zabezpečiť Zelenského účasť na rokovaniach.

„V žiadnom prípade nemôžeme akceptovať, aby sa o územných otázkach diskutovalo alebo dokonca rozhodovalo medzi Ruskom a Amerikou bez ohľadu na Európanov a Ukrajincov,“ povedal. „Predpokladám, že americká vláda to vníma rovnako. Dúfame, že v piatok dôjde k prelomu. Predovšetkým dúfame, že konečne dôjde k prímeriu a že na Ukrajine môžu prebiehať mierové rokovania,“ dodal.

JB 16 Brusel - Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová hovorí s novinármi počas jej príchodu na stretnutie ministrov zahraničných vecí EÚ v sídle Európskej rady v Bruseli 15. júla 2025. FOTO TASR/AP European Union foreign policy chief Kaja Kallas talks with journalists as she arrives for an EU foreign ministers meeting at the EU Council building in Brussels, Tuesday, July 15, 2025. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert)
