Kým spotreba piva bola vlani najnižšia od vzniku samostatného Slovenska, celková spotreba alkoholu minulý rok mierne stúpla, a to z 85,1 litra, na 85,9 litra na osobu. Môžu za to predovšetkým vína a tvrdý alkohol. Na Slovensku je stále legálne vypáliť si destilát aj doma a neodporuje to ani európskej legislatíve. Domáca výroba pálenky patrí k tradíciám v mnohých oblastiach Slovenska, je však regulovaná celým radom pravidiel, pričom domáci výrobca musí mať na výrobu alkoholu certifikované zariadenie a pálenku nesmie ďalej predávať.

Mierne zvýšený dopyt po alkohole sa odzrkadlil aj na tržbách najväčších slovenských výrobcov destilátov a likérov. Až na jednu výnimku stúpli vlani tržby všetkým výrobcom, ktorí sú súčasťou tohto rebríčka. Paradoxné je, že mierny pokles postihol jedného z najväčších výrobcov, ktorý sa umiestnil v prvej štvorke.

Okrem tradičných veľkých liehovarov sa na mape výrobcov začali posledné roky objavovať aj menšie značky. Na Slovensku existuje niekoľko desiatok remeselných páleníc. TREND zahrnul do rebríčka len tie firmy, ktoré vyrábajú vlastné značky alkoholu.