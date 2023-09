Taký typický slovenský apríl je nič oproti počasiu tu. Vo Hvide Sande dnes prší už po siedmy raz, teplota sa z pocitových 25 stupňov dostáva na 15 v priebehu pár minút. Na seba si dávame mikinu a softshellovú bundu, zatiaľ čo holandské a dánske deti bežia okolo nás bosé a bez tričiek rovno do bazéna. Karavanom – obytným autom – sme docestovali do odlišného sveta.

Začalo to nápadom na letnú dovolenku. Precestovať dokopy 3 000 kilometrov za dva týždne s niekoľkými prestávkami v kempoch alebo len tak prespať na divoko. Cieľom je spoznať 5,9-miliónové Dánsko a prejsť ho z jednej strany na druhú.

Na cestu berieme polointegrovaný Carado T447 Clever Edition. Obrovský, 7,4-metrový karavan, v angličtine camper van, s výškou 2,9 a šírkou skoro 2,4 metra, pôvodne vychádza z dodávky Citroën. Patrí medzi to najväčšie čo možno šoférovať s klasickým vodičákom na osobné auto. Celková hmotnosť tohto autobusu je totiž do 3,5 tony, čo znamená, že si treba len ustrážiť, koľko ťažkých vecí so sebou berieme. Aby sme toto číslo neprekročili.

Časť posádky tvoria dve malé deti, kde oceníme Isofix na zadných sedadlách pri obývačkovom stolíku. Deti cestou kreslia, počúvajú hudbu, hrajú hry alebo len tak oddychujú. Dlhé cesty v karavane sú preto ďaleko jednoduchšie, veľký priestor dáva cestovaniu nový rozmer.