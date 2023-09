Pri riadení biznisu zvyčajne zostáva málo času na sledovanie televízie. Ešte o niečo ťažšie je to so seriálmi, ktoré nútia sadnúť si k obrazovke opakovane, kým sa človek dozvie, ako sa to celé skončí.

Niektoré seriály sú len na zábavu, iné na aspoň aké-také zamyslenie sa. No tvorcovia prišli na trh aj so širokou paletou produkcie, ktorá dokáže pomôcť nejednému podnikateľovi rozhodnúť sa, kam ďalej nasmerovať svoju firmu, či už ide o dokumentaristiku alebo fikciu. Ako uspieť v pretekoch s konkurenciou, rozvíjať podnikateľské myslenie, prekonávať prekážky vzniknuté externým zavinením, kam investovať, ako si udržať zákazníkov aj obchodných partnerov, ako násobiť zisky; otázok vo svete biznisu je nespočetné množstvo.

Prinášame prehľad najlepších televíznych seriálov z podnikateľského prostredia, ktoré toho veľa napovedia. Vyberali sme na základe IMDb ratingu, celosvetovo najuznávanejšieho hodnotenia filmovej a seriálovej produkcie. V rebríčku top ten nájdete to najlepšie, čo je dostupné na rôznych kanáloch aj pre Slovákov.