Čínsky výrobcovia áut prisahajú, že ľudia chcú mať v aute možnosť spievať karaoke. Ešte pred niekoľkými rokmi by si Európania niečo také nevedeli ani predstaviť. Pre Guardian to priznal finančný riaditeľ Volkswagenu Arno Antlitz. Karaoke technológie sú bežnou a žiadanou súčasťou modelov od čínskych značiek BYD a Xpeng. Ak ich budú európski výrobcovia chcieť dobehnúť, musia sa nimi inšpirovať. Čínske automobilky sú totiž na dobrej ceste ovládnuť globálny trh s elektromobilmi.

Rýchly pokrok Číny konkurenciu prekvapil, a to najmä po rokoch izolácie, ktoré vyvolala pandémia. Šéf Bentley Frank-Steffen Walliser povedal na konferencii Financial Times, že technológia, ktorú videl na autosalóne v Šanghaji v roku 2023, „ho celkom šokovala“.

Čínski výrobcovia áut snívajú o budúcnosti, kde bude auto plne integrované do digitálneho života majiteľa a väčšinu jazdy zvládne samo. Analytik investičnej banky Evercore ISI Chris McNally vo svojej správe pre klientov po návšteve najnovšej výstavy v Šanghaji napísal, že „investori si ešte neuvedomujú, ako ďaleko popredu môže Čína byť“. Opísal v nej napríklad to, ako počas skúšania luxusného SUV Aito M8 od firmy Huawei sledoval film na výsuvnom projektorovom plátne, zatiaľ čo sedel na masážnom sedadle a o jazdu sa starali pokročilé čipy. To všetko môžu mať šoféri za polovicu toho, čo by zaplatili západným konkurentom.

Európania, zdá sa, stavili na taktiku „ak ich nevieš poraziť, ta sa k nim pridaj“. Volkswagen už napríklad investoval do čínskeho výrobcu elektromobilov Xpeng. Stellantis zas v Európe predáva autá značky Leapmotor a zrejme využije jej technológie vo vlastných modeloch. Škandinávske Volvo a Polestar údajne začínajú byť čoraz viac závislé od technológií svojho vlastníka, ktorým je čínska spoločnosť Geely.