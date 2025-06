Síce platový automat sa vzťahuje iba na mzdy nemocničných lekárov, prirodzene sa prenáša aj do ambulantnej sféry. Keďže majú lekári v ambulanciách regulované mzdy, poplatky sú pre nich jedinou možnosťou pre udržanie svojho podnikania. Ak by štát zakázal poplatky u ambulantných lekárov, časť z nich by šla do dôchodku alebo by si vybrala nezmluvný vzťah, povedala v podcaste Medicíny Henrieta Tulejová.