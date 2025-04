Z krajiny, ktorá kedysi len kopírovala západné modely, sa stala globálna veľmoc. Čínske automobilové značky dnes drvia konkurenciu, udávajú trendy a mieria do sveta – bez ohľadu na clá či politické bariéry. Potvrdzuje to aj Šanghajský autosalón 2025, ktorý sa zapísal do histórie rekordnou účasťou.

V jednom z najväčších výstavných centier sveta, v západnej časti Šanghaja pripomínajúcom štvorlístok, majú návštevníci od 23. apríla do 2. mája možnosť spoznať najnovšie modely. Výber je obrovský – od mohutného SUV Zeekr 9X až po elektrickú verziu legendárneho Chery QQ, kedysi najobľúbenejšieho auta v krajine.

Na najväčšom ročníku všetkých čias sa zišlo takmer tisíc výrobcov a dodávateľov z 26 krajín. Návštevníci obdivijú vyše 1 300 vystavených áut, pričom viac než 70 percent z nich sú elektromobily a hybridy. Čína si zvolila jasný smer: elektrifikáciu, inteligentnú mobilitu a technologickú dominanciu.

Vrcholom tohtoročného autosalónu v Šanghaji je prvý pavilón automobilových technológií, ktorý predstavuje špičkové inovácie.

Čínske know-how sa rozptýli

Počet vystavovateľov v tejto sekcii je výrazne vyšší ako na predchádzajúcom ročníku, pričom na podujatí debutuje takmer 50 renomovaných spoločností z oblasti technológií, polovodičov a čipov.



Japonská automobilka Toyota Motor podpísala na autosalóne dohodu o zriadení závodu na výrobu elektrických vozidiel v Šanghaji, čím chce posilniť svoju prítomnosť v Číne. Firma preinvestuje dve miliardy dolárov do projektu v zameraného na výskum a vývoj, výrobu a predaj elektrických vozidiel Lexus a batérií pre elektrické vozidlá.



Volkswagen, ktorý je na čínskom trhu hlboko zakorenený už viac ako 40 rokov, na tohtoročnom autosalóne predstaví viac ako 50 modelov. Spoločnosť tiež plánuje v priebehu nasledujúcich troch rokov uviesť na trh viac ako 30 nových modelov určených špeciálne pre čínsky trh.



„Čínsky trh je veľmi priaznivý pre technológie. Máme veľa lokálnych znalostí a naše čínske know-how môžeme preniesť aj do nášho globálneho podnikania,“ povedal generálny riaditeľ značky Volkswagen pre osobné automobily v Číne Stefan Mecha.

Čína je najväčším automobilovým trhom už od roku 2009. V roku 2024 sa tam predalo 31 miliónov áut – viac než v USA a EÚ dokopy. Kým kedysi čínski výrobcovia vyrábali prevažne v tandeme so západnými značkami a pre domáci trh, za vlády Si Ťin-pchinga sa ich ambície dramaticky rozšírili. V roku 2023 sa Čína stala najväčším exportérom áut na svete, predbehla Nemecko aj Japonsko.

Trend sa otočil

Technológie a štýl sa dnes definujú v Šanghaji, nie v Stuttgarte či Detroite. Renault preto v januári otvoril vývojové centrum v Šanghaji s 150 čínskymi inžiniermi. Chce vyvíjať nové modely pre Európu, vrátane pripravovaného Twinga E-Tech.

Čínski zákazníci pritom čoraz viac preferujú vlastné značky. V roku 2024 si čínske autá vybrali v 65 percent prípadov, zatiaľ čo v roku 2019 ešte dominovali zahraničné.

Kto sú noví lídri?