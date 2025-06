Elon Musk opäť rozvíril technologický svet. V nedeľu spustil v texaskom Austine prvú verejnú prevádzku robotaxi — vozidiel Model Y vybavených autonómnym systémom Full Self-Driving. Je to splnenie sľubu z roku 2019. Ale len na papieri. Realita na ceste je zatiaľ rozpačitá.

Vozidlá jazdili v obmedzenej zóne, pod dozorom „bezpečnostného strážcu“ a v najpokojnejší deň týždňa. Akciový trh zareagoval okamžite: akcie Tesly v pondelok vyskočili o desať percent. Investori veria v revolúciu. Otázne je, či ju Tesla naozaj vedie.

E. Musk vidí obrovský potenciál v sieti miliónov Tesiel už jazdiacich po cestách. Plán je jednoduchý a revolučný: cez aktualizáciu softvéru „over-the-air“ — teda bezdrôtovým stiahnutím nových funkcií priamo do auta, bez potreby návštevy servisu — chce E. Musk premeniť majiteľov Tesiel na prevádzkovateľov vlastných robotaxi. Kým sú v práci alebo na dovolenke, ich auto môže zarábať — akoby Airbnb pre autá.

„Namiesto toho, aby vaše auto len stálo na parkovisku, môže zarábať peniaze,“ povedal E. Musk začiatkom roka. Používatelia budú môcť kedykoľvek pridať alebo odobrať svoje vozidlo z flotily.

Na začiatku nechce nasadiť tisíce áut naraz. „Mohli by sme začať s tisíckou či desaťtisíckou hneď od prvého dňa, no to by nebolo rozumné. Začneme pravdepodobne s desiatimi na týždeň, potom postupne pridáme 20, 30, 40... a do pár mesiacov by sme mohli dosiahnuť tisíc vozidiel.“ Expanzia má podľa Muska následne pokračovať do ďalších miest, ako San Francisco, Los Angeles či San Antonio. Tesla spustila svoju službu robotaxi v Austine v nedeľu 22. júna s malou flotilou medzi 15 až 20 vozidlami Model Y.

Cena ako návnada

E. Musk nasadil symbolickú cenu — 4,20 dolára za jazdu. Zjavne kalkul — získať pozornosť a pritlačiť konkurenciu do kúta. No ak má Musk pravdu a prevádzkové náklady Tesly sú len 16 centov na kilometer — oproti 1,24 dolára pri Uberi, cenový náskok tu rozhodne je.

Náskok však má samojazdiaci taxík Waymo. Jeho autonómne vozidlá už jazdia v štyroch veľkých mestách, a v máji zvládli štvrť milióna jázd týždenne. Aj keď ich cena je vyššia (v priemere 20,43 dolára za jazdu), zákazníkom to neprekáža. Práve naopak — 70 percent z nich podľa dát aplikácie Obi preferuje autonómne Waymo pred ľudským šoférom.

Musk potrebuje flotilu, nie demo

Pri Tesle zatiaľ ide len o zopár áut. E. Musk síce tvrdí, že chce do pár mesiacov tisícku robotaxi, ale začína opatrne: 20, 30, 40 áut… Texaská legislatíva mu hrá do karát — od septembra vstupuje do platnosti zákon, ktorý zavádza povinné povolenia pre autonómne vozidlá.

Here is my experience (in 4K) from earlier today in one of the world's first ever public Tesla Robotaxi rides in Austin, Texas with FSD Unsupervised! No-one is in the driver seat and the safety monitor in the passenger seat does not have a steering or pedals.



It was awesome. pic.twitter.com/2Ied9SYvUT — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) June 22, 2025

Lenže Waymo už dávno hrá inú ligu. V premávke má 1 500 komerčných áut a chystá ďalšie dve tisícky v spolupráci s partnerom Magna. Tesla musí zabrať, inak stratí investičný dych, ktorý si teraz získala.

Achillova päta: bezpečnosť