Jedno z najväčších globálnych odvetví – smartfóny, ktorých je dnes na svete odhadom sedem miliárd, čakajú zásadné zmeny. Technologický gigant OpenAI zaplatil 6,4 miliardy dolárov za dizajnérske štúdio LoveFrom, ktoré založil Jony Ive. V technologickom svete táto investícia vyvolala veľký rozruch. J. Ive je totiž legendou dizajnu – muž, ktorý stál za iPhonom, iPadom a mnohými ďalšími ikonickými produktmi, vďaka ktorým sa Apple stal najväčšou spoločnosťou na svete.

Zámer je jasný: vytvoriť fyzické zariadenie pre OpenAI, ktoré nahradí všadeprítomný smartfón. V spojení s generálnym riaditeľom OpenAI Samom Altmanom tak vzniká technologický „super-tím“, ktorý má ambíciu opäť raz zmeniť spôsob, akým používame technológie.

Jony Ive popísal nový, zatiaľ utajovaný produkt ako „najcoolovejší technologický výtvor, aký svet kedy videl“. Vyjadrenie typické pre Silicon Valley, no vzhľadom na jeho minulé úspechy nejde o prázdne slová, informuje Telegraph.

Niektorí kritici prirovnávajú nový tandem Ive-Altman k legendárnej dvojici Jobs-Ive, ktorá pred dvadsiatimi rokmi navrhla iPhone. OpenAI však nemá skúsenosti s výrobou fyzických produktov a na rozdiel od Apple nemá ani tradíciu výroby hardvéru. J. Ive má dnes 58 rokov – viac než dvojnásobok veku, keď navrhoval iPhone.

Napriek tomu by bolo predčasné víziu odpísať. Apple pred uvedením iPhonu taktiež nemal žiadne skúsenosti s mobilnými telefónmi a trh ovládali značky ako Nokia či Motorola – dnes už prakticky zabudnuté.

Smartfónový priemysel má momentálne priestor na zmeny. Vývoj sa v poslednej dekáde spomalil. Nadšenie z každoročných noviniek ako iPhone 12, 13 či 14 vyprchalo, technologický posun je minimálny – mierne zlepšenia výdrže batérie alebo rozlíšenia fotoaparátu len ťažko predefinujú celý segment.

Zásadný problém je aj koncepčný – smartfóny boli navrhnuté pre mobilný internet, nie pre prudko sa rozvíjajúcu umelú inteligenciu. Sú výborné na emaily, fotografie a sociálne siete, ale nie nevyhnutne na integráciu AI.

J. Ive a S. Altman vidia priestor pre zariadenie, ktoré by vzniklo „pre“ umelú inteligenciu, nie ako nadstavba k nej. To by mohlo viesť k úplne novému používateľskému zážitku. Okrem toho si spoločnosť čoraz intenzívnejšie uvedomuje negatívne dôsledky používania smartfónov. Rastie závislosť od zariadení, pribúdajú obavy z nástrah na sociálnych sieťach u detí a časté sú aj narušenia bezpečnosti údajov.