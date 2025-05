Umelá inteligencia sa stala tým, čím bol internet v deväťdesiatych rokoch – technologickou nádejou, burzovým magnetom a politickým bojiskom zároveň. Po období nadhodnotení a korekcií sa zdá, že investori znova upriamujú pozornosť na veľkých hráčov. Tí, ktorí AI nielen vyvíjajú, ale ju už dnes premieňajú na zisk.

Akcie „Magnificent 7“ sa po začiatku roka, poznačenom výpredajom a obavami z prísnejšej regulácie, opäť nadýchli. V hre je však viac než len technológia – do dynamiky vstupuje aj návrat Donalda Trumpa, ktorý môže cez politiku ovplyvniť smerovanie veľkých technologických firiem, predovšetkým v oblastiach obchodu, daní a regulácie.

D. Trump už avizoval, že jeho druhé funkčné obdobie bude zamerané na „America First 2.0“ – čo môže znamenať nové obchodné tarify, agresívnejší postoj voči Číne, ale aj tlak na firmy, aby presúvali vývoj a výrobu späť do USA. Pre niektorých z Magnificent 7 to môže predstavovať šancu – napríklad pre Nvidiu či Teslu, ktoré sa môžu zviezť na vlne proamerických investícií. Naopak, firmy s väčšou expozíciou v Európe alebo Číne – ako Apple či Meta – môžu čeliť vyššej neistote. Dôležité bude, ako sa technologickí giganti dokážu adaptovať na nové pravidlá hry a zároveň pretaviť AI boom do reálnych výnosov.

Meta: Silné výsledky a AI v popredí stratégie

Meta Platforms vstúpila do roku 2025 s veľmi silnými číslami. V prvom štvrťroku dosiahla tržby 42,3 miliardy dolárov, čo predstavuje 16-percentný medziročný rast. Čistý zisk vzrástol o 35 percent na 16,64 miliardy dolárov. Prevádzková marža sa vyšplhala na 41 percent, čo je dôkazom efektívneho riadenia nákladov a zlepšenej výkonnosti reklamného biznisu, ktorý tvorí viac ako 97 percent príjmov spoločnosti. Počet denne aktívnych používateľov v rodine aplikácií Meta stúpol na 3,43 miliardy a Meta AI už využíva takmer miliarda ľudí mesačne.

Z pohľadu stratégie je však kľúčové, že Meta masívne investuje do AI a infraštruktúry – kapitálové výdavky na tento rok zvýšila na 64–72 miliárd dolárov. AI už dnes zvyšuje efektivitu reklám a angažovanosť používateľov, no Meta verí, že jej AI modely sa stanú základom ďalších produktov a služieb. Spoločnosť však zároveň čelí regulačným výzvam v Európe, ktoré môžu ovplyvniť jej príjmy v ďalších štvrťrokoch.

Aj keď Meta presviedča o sile svojej AI stratégie najmä cez reklamu a používateľské platformy, skutočný dôkaz o transformácii AI na stabilný obchodný model dnes podáva niekto iný – Microsoft. Tam, kde Meta ešte investuje a pripravuje pôdu, Microsoft už zbiera úrodu.

Rast poháňaný cloudom a AI