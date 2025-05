Spoločnosť Apple zvažuje zvýšenie cien budúceho radu iPhonov, ktorý plánuje uviesť na trh na jeseň.

Zvýšenie cien by mohlo výrobcovi smartfónov pomôcť zmierniť dodatočné náklady vyplývajúce z dovozných ciel, ktoré narušili globálne dodávateľské reťazce a prinútili ho presunúť viac výroby do Indie. Tarify by od apríla do júna mohli zvýšiť náklady firmy približne o 900 miliónov dolárov.

Apple patrí medzi najvýznamnejšie firmy, ktoré pociťujú dôsledky obchodného sporu medzi USA a Čínou, kde americká spoločnosť montuje väčšinu zariadení.