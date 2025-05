Belgické letisko Liège si bežný Európan nespája s globálnou obchodnou vojnou. V decembri pristáli na jeho pristávacej ploche dva Boeingy 747 plné balíkov z Číny – prešpikovaných falzifikátmi. „Topíme sa v tom,“ povedal vedúci colnej správy pre denník L’Echo.

Tento prípad je len špičkou ľadovca. Podľa údajov Európskej komisie prišlo vlani na starý kontinent približne 145 zásielok každú sekundu – najmä vďaka platformám ako Shein či Temu, ktoré si európskych spotrebiteľov získali ultra nízkymi cenami. V USA sa čínske e-shopy stretávajú s rastúcimi clami a regulačným tlakom, a tak je pre ne Európa čoraz dôležitejším trhom.

V praxi to znamená lavínu lacného tovaru – často nekvalitného, neovereného a nezriedka nebezpečného. Organizácia zastupujúca spotrebiteľské záujmy BEUC podala na Temu sťažnosť pre porušovanie nových pravidiel EÚ. Z testovaných výrobkov zistila prítomnosť nepravdivých označení, absenciu bezpečnostných záruk či nedostatočnú transparentnosť predajcov, uvádza Bloomberg.

Jedným z problémov na európskom trhu je colná výnimka – zásielky do 150 eur nepodliehajú clu ani DPH, takže sa masovo vyhýbajú kontrole. Colníci nestíhajú a platformy ako Temu a Shein operujú mimo rámca zodpovednosti, ktorú iné firmy v EÚ musia dodržiavať. Komisia síce navrhla zrušenie výnimky a reformu colnej legislatívy, no reálne zmeny prídu najskôr v roku 2027. Prebieha aj vyšetrovanie činnosti Temu, ktoré ale môže trvať mesiace.

V boji proti lacnému čínskemu tovaru existuje individuálna iniciatíva členských štátov – ako vo Francúzsku, ktoré chce zaviesť vlastný poplatok na malé zásielky. Druhou možnosťou je obmedzenie prístupu na jednotný trh pre platformy ako Temu či Shein. To by síce mohlo vyvolať odvetné opatrenia zo strany Číny, ale poslalo by jasný signál.

EÚ má nástroje, no chýba jej politická vôľa a koordinovaná stratégia. Laxný postoj k lacnému dovozu síce krátkodobo znižuje ceny, no oslabuje dôveryhodnosť jednotného trhu. Ak Európa nezareaguje, stane sa prístavom plnom čínskych falzifikátov v čase, keď USA obchodné bariéry zvyšujú.

Americký prezident Donald Trump okrem zavedenia vyšších taríf voči Číne zrušil aj colnú výnimku pre zásielky lacnejšie ako 800 dolárov. Práve táto výnimka pomohla pred časom Temu a Shein k rýchlej expanzii na americký trh. Colné úrady odhadujú, že vlani ju uplatnili pri asi 1,4 miliarde zásielok do USA.

V dôsledku nových ciel už Shein a Temu pristúpili k zdražovaniu. Viacero produktov stúplo na cene aj v predstihu pred nadobudnutím platnosti nových amerických ciel vo výške 120 percent. Od mája musia firmy zaplatiť buď clo alebo paušálny poplatok 100 dolárov za každú poštovú zásielku. Ten sa od 1. júna zvýši na 200 dolárov.

Napríklad dve záhradné stoličky na Temu, ktoré stáli 61,72 dolára, boli už za 70,17 dolára. Na Shein sa plavková súprava zvýšila z 4,39 dolára na 8,39 dolára – čo predstavuje nárast o 91 percent. „Vzhľadom na nedávne zmeny v globálnych obchodných pravidlách a clách naše prevádzkové náklady stúpli. Aby sme mohli naďalej ponúkať produkty, ktoré máte radi, bez kompromisov v kvalite, upravujeme ceny,“ uviedla spoločnosť Shein podľa CNN.