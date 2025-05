Budú zákazníci ochotní zaplatiť viac za produkt vyrobený v USA alebo uprednostnia lacné čínske verzie? Túto otázku sa rozhodol preveriť zakladateľ firmy Afina Ramon van Meer. Hoci ľudia často tvrdia, že uprednostňujú domáci tovar, výsledky jeho experimentu potvrdili opak.

Impulzom k testu bol výrazný nárast ciel na čínske výrobky zavedený americkým prezidentom Donaldom Trumpom, keď dosahovali výšku 145 percent. To zvýšilo tlak na podnikateľov, ktorí dovážajú tovar z Číny. R. van Meer preto uvažoval, že presunie výrobu svojho najpredávanejšieho produktu — sprchovej hlavice s filtrom — do Spojených štátov. Rozhodol sa najprv otestovať, či by zákazníci vyššiu cenu vôbec akceptovali.

Kým súčasná verzia sprchovej hlavice sa vyrába v Číne, pričom filtre pochádzajú z USA a niektoré komponenty z Vietnamu, presun kompletnej výroby do USA by znamenal potrebu zapojiť štyroch až šiestich rôznych dodávateľov. R. van Meer zistil, že celkové náklady by boli približne trojnásobné — a to aj po započítaní colných poplatkov pri čínskej výrobe.

Následne spustil test. Na webovej stránke Afina sa objavili dve takmer identické sprchové hlavice: jedna vyrobená v Číne za 129 dolárov a druhá, americká, za 239 dolárov.

„Nechcem sa pýtať zákazníkov, nechcem prieskumy, dokonca ani sledovanie, čo vložia do košíka. Chcem skutočné dáta založené na reálnych nákupoch,“ vysvetlil R. van Meer pre Business Insider. „Keď musí niekto skutočne zaplatiť, až vtedy dostaneme skutočné údaje.“

Po niekoľkých dňoch testovania zaznamenala stránka 25 650 návštevníkov. Výsledok? Zákazníci kúpili 584 kusov čínskej verzie. Americká verzia nezískala ani jedinú objednávku. Do košíka si ju pridalo iba 24 ľudí, kým lacnejšiu až 3 560.