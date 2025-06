Nemecko patrí medzi najbohatšie krajiny sveta, no jeho pracovné tempo tomu už zďaleka nezodpovedá. Podľa údajov OECD za rok 2023 nemeckí zamestnanci odpracovali v priemere len 1 343 hodín ročne – najmenej spomedzi všetkých vyspelých ekonomík. Pre porovnanie, Američania pracovali 1 705 hodín a Gréci dokonca 1 897.

Ak má Nemecko zvládnuť investície do obrany a starnúcej infraštruktúry, situácia sa musí zmeniť, tvrdí prezident mníchovského ekonomického inštitútu Ifo Clemens Fuest. Jedno z navrhovaných opatrení: zrušiť jeden z početných verejných sviatkov. Tento krok by podľa The Economist zvýšil HDP krajiny približne o osem miliárd eur ročne.

Nemecko má deväť celonárodných sviatkov – v porovnaní s inými európskymi krajinami ide o priemerný počet. No jednotlivé spolkové krajiny pridávajú ďalšie dni pracovného pokoja, často veľmi rôzneho charakteru. Napríklad Durínsko má Svetový deň detí, Sasko si pripomína Deň pokánia a modlitieb. Najviac sviatkov má Bavorsko (13), nasleduje Bádensko-Württembersko (12) a Sasko s Durínskom (po 11).

Rozloženie sviatkov počas roka má za následok časté predĺžené víkendy, čo môže výrazne narúšať kontinuitu hospodárskej aktivity. Tento rok mal Berlín len v máji tri dni pracovného pokoja – Sviatok práce, Deň oslobodenia a Nanebovstúpenie Pána – všetky pripadli na štvrtok. Mnohí zamestnanci si vzali aj piatok, čím si vytvorili sériu predĺžených víkendov.

Zrušenie sviatku podporujú viacerí predstavitelia nemeckého biznisu. Niektorí dokonca hovoria o potrebe zrušiť až dva. Odbory sú kategoricky proti. Ide podľa nich o zásah do práv zamestnancov a tradícií.

Aj slovenská vláda nedávno informovala, že Deň boja za slobodu a demokraciu, teda 17. november, už nebude dňom pracovného pokoja. Štátny sviatok vraj ale neruší.