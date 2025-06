Ulice centra Sofie zaplnili tisíce demonštrantov s bulharskými vlajkami. Protestovali proti plánovanému zavedeniu eura, ktoré má Bulharsko podľa rozhodnutia Európskej centrálnej banky (ECB) a Európskej komisie prijať 1. januára budúceho roka.

Finálne potvrdenie tohto kroku sa očakáva 8. júla, keď budú o vstupe Bulharska do eurozóny hlasovať ministri financií členských štátov. Krajina vstúpila do Európskej únie v roku 2007 a podľa Bruselu ide tentokrát len o technický a administratívny proces. Pre samotné Bulharsko je to ale oveľa zložitejšie.

V krajine sa rozvinul intenzívny politický diskurz, ktorý rozdeľuje prezidenta, parlament i ústavný súd. Tému sprevádzajú obvinenia z dezinformácií a zahraničného zasahovania, pričom niektorí ukazujú prstom aj na Rusko, informuje The Telegraph.

„Bulharsko povstalo a vyhlásilo: Sloboda! Volíme bulharský lev!“ kričal populistický politik Kostadin Kostadinov na sobotňajšom proteste. Jeho strana Obroda (Vazraždane), tretia najsilnejšia v parlamente, dlhodobo presadzuje referendum o eure. Ústavný súd túto požiadavku zamietol s odôvodnením, že zavedenie eura vyplýva zo zmluvných záväzkov EÚ.

Najväčším problémom pre bežných obyvateľov je strach zo zdražovania. Podľa prieskumu Eurobarometer z mája podporuje prijatie eura iba 43 percent Bulharov, zatiaľ čo 50 percent je proti. Domáca agentúra Trend Research uvádza, že len 21 percent respondentov je za zavedenie eura v roku 2026, ďalších 33 percent by preferovalo neskorší termín a 38 percent je úplne proti. Väčšina populácie zároveň podporuje vypísanie referenda.

„Ľudia sa naozaj boja. Dennodenne čítajú, že ceny sa zdvojnásobia, že na to nie sme pripravení, že skolabuje bankový systém a prídu o svoje úspory,“ hovorí politologička a dekanka Temple University v Ríme Emilia Zankinaová.