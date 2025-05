Nemecký odborový zväz IG Metall vzhľadom na napätú hospodársku situáciu predbežne ustupuje od požiadavky na skrátenie pracovného týždňa, uviedla jeho predsedníčka Christiane Bennerová.

Pracovný čas v súčasnosti skracujú zamestnávatelia, a to na úkor zamestnancov. Nemecké podniky sa pozerajú na možnosť zavedenia štvordňového pracovného týždňa s plnou mzdou negatívne. V marcovom prieskume Inštitútu pre hospodársky výskum 94 percent z 823 oslovených spoločností uviedlo, že takýto krok by spôsobil straty na pridanej hodnote. Okrem toho takmer 70 percent respondentov vyjadrilo obavy, že práca by sa nevykonávala načas a najväčšia európska ekonomika zaostane v medzinárodnom meradle.

IG Metall v poslednom čase opakovane zdôrazňoval, že podniky musia prevziať zodpovednosť za obchodné modely, investície a zabezpečenie pracovných miest, ktoré sú odolné voči budúcnosti. „Uvedomujeme si vážnosť situácie. Vidíme ale aj to, že mnohým podnikom chýba stratégia a dostatočne neinvestujú,“ kritizovala Bennerová.