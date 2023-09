Vláda schválila revíziu úspor v oblasti zdravotníctva. Celkovo by mal štát ušetriť do roku 2030 až 483 miliónov eur. Väčšinu úspor by podľa úradu vlády bolo možné realizovať už do roku 2025.

Voči plánu vzniesli zásadné námietky viaceré organizácie a zväzy. Asociácia nemocníc Slovenska uviedla, že celková suma úspor je z pohľadu makroekonomického vývoja a potreby vyrovnaného rozpočtu na rok 2024 pre slovenské zdravotníctvo doslova likvidačná a zníži dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre pacientov.

Asociácia súkromných lekárov zasa dodala, že úspory absolútne ignorujú realitu, keďže v súčasnosti nie je čo revidovať vzhľadom na požiadavky na dofinancovanie zdravotníctva.

V sektore chýba iba tento rok zhruba 300 miliónov eur. Zadlžené sú nielen nemocnice, ale aj zdravotné poisťovne. Podľa Asociácie nemocníc Slovenska bude tento rok potrebné systém dofinancovať na úrovni 300 miliónov eur, aby fungoval ako doteraz. „Zdravotnícke zariadenia sú z pohľadu financií a personálneho obsadenia poddimenzované, nie je možné ani sanovať stav, a nie ešte realizovať rozvoj, teda zvyšovanie kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti s úspornými opatreniami uvedenými v materiáli,“ informovali lekári. Úrad vlády však tvrdí, že otázka dofinancovania zdravotníctva je témou rokovaní s ministerstvom financií a ministerstvom zdravotníctva a nijako nesúvisí s krokmi, ktoré navrhuje revízia výdavkov.