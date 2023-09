Ministerstvo zdravotníctva pracuje na zavádzaní úhradového mechanizmu DRG. Od januára 2024 by mali nemocnice dostávať platby od zdravotných poisťovní platby iba na základe produkcie. Cieľom ministerstva je zaviesť úhradový mechanizmus na úrovni desať až 15 percent. Ministerstvo zdravotníctva týždenníku TREND potvrdilo, že rokovania o spustení financovania časti zdravotnej starostlivosti sa už finalizujú a mali by byť uzatvorené do konca septembra. Ministerstvo v spolupráci s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou spolu s ostatnými hráčmi pracuje aj na vyčíslení oprávnených nákladov nemocníc. „Ide však o časovo náročný proces, kde sa musíme vyrovnať s nižšou kvalitou dát od niektorých nemocníc. Príprava DRG preto zatiaľ pokračuje na dátach od tých nemocníc, ktoré nám vedeli dodať údaje v dostatočnej kvalite,“ dodal rezort zdravotníctva.

Klasifikačný systém DRG slúži na to, aby sa určila finančná náročnosť hospitalizácie na základe diagnózy pacienta a konkrétnych výkonov. Pre posúdenie sa používa takzvaná relatívna váha, na základe ktorej sa určí, či je napríklad operácia slepého čreva pre nemocnicu náročnejšia ako hospitalizácia pacienta po infarkte. Pomocou relatívnej váhy sa získa cena za hospitalizáciu. Systém DRG následne podľa toho, čo nemocnica vykonala, vypočíta celkový účet za isté obdobie, ktorý nemocnici prepláca zdravotná poisťovňa. Slovensko ho odkúpilo od Nemecka ešte v roku 2011, no nie všetky nemocnice sú podľa neho platené.