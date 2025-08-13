Popoludní sa začala videokonfrencia európskych lídrov, vrátane Volodymyra Zelenského, s prezidentom Spojených štátov amerických Donaldom Trumpom a viceprezidentom J. D. Vanceom. Online stretnutie narýchlo zvolal nemecký kancelár Friedrich Merz pred piatkovým stretnutím Trumpa so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom na Aljaške.
Ukrajinský prezident Zelenskyj je počas telefonátu osobne prítomný v sídle nemeckého kancelára v Berlíne. Krátko predtým obaja lídri telefonicky diskutovali iba s európskymi predstaviteľmi.
Na aktuálnom stretnutí by mali podľa DPA byť prítomní aj lídri Francúzska, Británie, Talianska, Poľska, Fínska, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady António Costa.
Varšava informovala, že na rozhovore sa namiesto premiéra Donalda Tuska zúčastňuje prezident Karol Nawrocki. Denník The Guardian označil jeho prítomnosť za nezvyčajnú. Upozorňuje však, že v minulotýždňovom inauguračnom prejave naznačil, že ku zahraničnej politike by chcel ako hlava štátu pristupovať asertívnejšie.
Berlín pred videokonferenciou uviedol, že jeho cieľom je, aby Kyjev a jeho európski partneri boli plne zapojení do príprav piatkového stretnutia Trumpa s Putinom na Aljaške, ktoré bude zamerané na riešenie vojny na Ukrajine.