Rok 2025 sa pre mnohé slovenské domácnosti nesie v znamení šetrenia. Rast cien a vyššie mesačné výdavky prinútili ľudí obmedziť nielen bežnú spotrebu, ale aj investície do väčších nákupov.
Podľa prieskumu spoločnosti Home Credit, ktorý realizovala agentúra Ipsos, až 56 percent opýtaných tento rok neplánuje žiadnu väčšiu investíciu. Je to o 16 percent viac než vlani.
Preferujeme vlastné úspory
Aj keď rekonštrukcia nehnuteľnosti ostáva najčastejším plánovaným väčším výdavkom, záujem o ňu klesá. Tento rok ju plánuje len asi štrnásť percent Slovákov, kým vlani to bolo sedemnásť percent.
Investície do vybavenia domácnosti sa znížili ešte výraznejšie – z 22 percent na asi desať percent a pokles je badateľný aj pri kúpe auta. O tom uvažuje len asi šesť percent ľudí. Prekvapivá je však aj reálna ochota kupovať v súčasnosti nehnuteľnosť.
