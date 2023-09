Krajiny Európskej únie prechádzajú z hľadiska úmrtnosti zmenami, ktoré sa v jednotlivých štátoch vyznačujú rôznymi osobitosťami, no ich spoločným znakom je dominantné postavenie v úmrtnosti na nádorové ochorenia. Európa tvorí síce iba deväť percent svetovej populácie, ale až 25 percent celosvetovej záťaže spôsobenej rakovinou.

Podľa štúdie Cancer incidence and mortality patterns in Europe: Estimates for 40 countries and 25 major cancers in 2018 (Výskyt rakoviny a vzorne úmrtnosti v Európe: odhady pre 40 krajín a 25 hlavných druhov rakoviny v roku 2018) sa v Európe v roku 2018 vyskytlo 3,91 milióna nových prípadov rakoviny okrem nemelanómovej rakoviny kože a 1,93 milióna úmrtí na rakovinu. Najčastejšie sa objavil karcinóm prsníka (523-tisíc prípadov), po ktorom nasledovali nádorové ochorenia hrubého čreva a konečníka (500-tisíc prípadov), pľúc (470-tisíc) a prostaty (450-tisíc prípadov). Najčastejšími príčinami úmrtia bol karcinóm pľúc (388-tisíc), rakovina hrubého čreva (243-tisíc) rakovina prsníka (138-tisíc) a rakovina pankreasu (128-tisíc úmrtí).