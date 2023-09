Slovensku chýba definícia dlhodobých stratégií a vízií zameraných na zdravie, ktoré by boli v pravidelných cykloch implementované a zároveň vyhodnocované. V posledných rokoch sa totiž vlády zameriavali na riešenie krátkodobých problémov a na technické riešenia. „Aj v predvolebných debatách chýba definícia dlhodobej stratégie. Politici sa nepredháňajú v tom, že by nám predstavovali veľké, strategické riešenia a vízie pre zdravotníctvo,“ uviedla Michaela Černěnko z Inštitútu zdravotníckych analýz na ministerstve zdravotníctva.

Reformy, ktoré sa v posledných rokoch v oblasti zdravotníctva udiali boli podľa jej slov príliš úzko zamerané, nekomplexné a nekoncepčné. Síce sa na Slovensku podarilo etablovať takzvanú evidence-based medicínu, teda medicínu založenú na dôkazoch, no štát ich stále nevyužíva dostatočne pri nastavovaní verejných politík. Implementuje ju iba pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.„Politiky nevyhodnocujeme, neuvádzame do praxe pilotné projekty. Už sa nám minuli jednoduché riešenia,“ dodáva M. Černěnko. Za problematický považuje aj fragmentovaný pohľad na problémy v zdravotníctve, ktoré majú často presah aj do iných oblastí. Napríklad do ekonomiky či do sociálnej oblasti. Nedostatočné je aj vnímanie verejných politík ako celku.