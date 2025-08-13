Niektoré banky v Európe nie sú dostatočne pripravené na možné krízy. Dôvodom je, že sa príliš spoliehajú na odhady odborníkov a ich postupy v oblasti riadenia rizík neboli vždy jasne definované a zároveň boli príliš zložité, oznámila Európska centrálna banka.
Odhalené slabé stránky často súvisia so slabou IT infraštruktúrou a dotknuté banky by v krízových situáciách pravdepodobne čelili značným problémom, uviedla ECB. Banka dôkladne skontrolovala 14 veľkých európskych finančných inštitúcií a štyri menšie, najmä z nemeckého sektoru sporiteľní a družstevných bánk. Zamerala sa pritom na poskytovanie úverov malým a stredným podnikom. Tie sú pre európsku ekonomiku kľúčové, lebo vlani v nich pracovali takmer dve tretiny ľudí zamestnaných v EÚ.
V centre pozornosti ECB boli postupy, ktoré banky uplatňujú voči potenciálne ohrozeným dlžníkom v čase nastupujúcej krízy, keď sa zvyšuje riziko nesplácania úverov a úverových zlyhaní.