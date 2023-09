Slovensko bude nútené v nasledujúcich rokoch konsolidovať verejné financie. Podľa dočasne povereného premiéra Ľudovíta Ódora bude musieť štát ušetriť počas nasledujúcich štyroch rokov minimálne tri percentá HDP alebo 0,75 percenta HDP ročne. Optimálna konsolidácia by sa pritom mala priblížiť až k piatim percentám HDP. Navýšenie platby za poistenca štátu, ktorá by sa od januára mala zvýšiť na 4,5 percenta, či sľuby o väčšom rozpočte pre sektor zdravotníctva preto nebude také jednoduché splniť.

„V súčasnosti sme v stave, keď potrebujeme konsolidovať verejné financie o viac ako sedem miliárd ročne. Konsolidácia postihne zrejme všetky sektory, no zdravotníctva by sa nemala výrazne dotknúť. Bude spočívať v znižovaní iných verejných služieb alebo vo zvyšovaní daní,“ prezradil Martin Šuster z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

Tri reformné piliere

Predsedníčka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) Renáta Bláhová však tvrdí, že predtým, ako by do zdravotníctva mali natiecť ďalšie peniaze, je nevyhnutné systém reformovať. Konkrétne by podľa jej názoru malo ísť o reformu troch konkrétnych oblastí verejného zdravotného poistenia, bez ktorého nie je možné zdravotníctvo ozdraviť. Prvou z nich sú netransparentné poplatky, ktoré si lekári vymáhajú od pacientov. Druhou oblasťou je verejné zdravotné poistenie, z ktorého by podľa jej slov zdravotné poisťovne nemali tvoriť zisk. Mal by sa vytvárať iba zo zdravotného pripoistenia, ktoré však na Slovensku neexistuje.