Americké akciové trhy sa po aprílovej korekcii rýchlo zotavili. Prepad, ktorý stiahol index S&P 500 na hranicu medvedieho trhu, bol v priebehu niekoľkých týždňov nahradený novými maximami. Tento obrat sa okamžite odrazil aj na nálade investorov. Podľa populárneho indexu Fear & Greed od CNN sa sentiment opäť posunul k úrovni extrémnej chamtivosti.

„Fundamenty stratili na význame. Trh ovládla špekulatívna mentalita a honba za ďalšími horúcimi akciami,“ povedal pre agentúru Bloomberg Dave Mazza, generálny riaditeľ spoločnosti Roundhill Investments.

Súčasný optimizmus na Wall Street vyplýva z viacerých faktorov, predovšetkým však z ústupu geopolitického napätia. Zároveň makroekonomické údaje signalizujú, že americké úrokové sadzby by mohli klesnúť už v septembri – po viac ako pol roku.

Čoraz častejšie sa tak diskutuje o tom, či má zmysel vsádzať na ďalší rast. „Niektorí z najväčších správcov aktív na svete varujú pred potenciálne turbulentnejšou druhou polovicou roka 2025,“ uvádza Bloomberg.

Fear & Greed Index shows its highest reading since March 2024. Extreme Greed returns for the first time this year 🥳 pic.twitter.com/4PoHJMTXtg

Rýchle oživenie amerických akciových trhov prilákalo späť špekulantov. Stefano Pascale, hlavný stratég investičnej spoločnosti Barclays, konkrétne poukazuje na prudký vzostup cien akcií v kryptosektore a fenomén „meme akcií“, ktorých hodnota je primárne poháňaná popularitou na sociálnych sieťach. Ide o rizikový signál v čase, keď valuácie amerických trhov začínajú vyvolávať obavy.

Index S&P 500 sa aktuálne obchoduje za 22-násobok očakávaných budúcich ziskov. To je o štyri body viac ako počas aprílového výpredaja a zároveň nad desaťročným priemerom 18,4-násobku. Kým niektorí analytici argumentujú, že ide o prirodzený dôsledok výnimočnej výkonnosti veľkých amerických spoločností, iní zostávajú skeptickí.

The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 22.2.



This P/E ratio is above the 5-year average (19.9) and above the 10-year average (18.4). @factset



Nearing those early-year highs pic.twitter.com/R5DdzZffP2