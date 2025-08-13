Portugalská polícia má v garáži zbierku športových áut, ktoré by jej závidel nejeden automobilový nadšenec. Zahŕňa Ford Mustang GT, Porsche 911 Carrera, Audi R8 či Subaru Impreza.
Najnovším prírastkom je Ferrari 488 GTB, ktoré zhabala počas nedávnej razie, píše Euronews. Podľa miestnych médií prebehla v rámci vyšetrovania obchodovania s drogami. Po ukončení právneho procesu odovzdala vláda auto Portugalskej verejnej bezpečnostnej polícii (PSP).
Získané Ferrari disponuje 3,9-litrovým osemvalcovým biturbo motorom a dokáže za tri sekundy zrýchliť z nuly na sto kilometrov za hodinu. Jeho maximálna rýchlosť je 330 kilometrov za hodinu. Napriek pôsobivým parametrom ho polícia nebude používať pri automobilových naháňačkách s kriminálnikmi. Slúžiť bude výhradne na urgentný transport ľudských orgánov či eskortovanie úradníkov a VIP osôb na významné podujatia a späť. Takisto aj na účely školení o bezpečnosti cestnej premávky.
Prideľovanie týchto vozidiel spravuje Úrad pre správu majetku (GAB), ktorý je zodpovedný za uchovávanie a nakladanie s majetkom zhabaným v trestných prípadoch, a to vrátane vozidiel, nehnuteľností a peňazí. Cieľom je zabrániť strate alebo znehodnoteniu týchto aktív.