Budúci rok bude v USA veľká sláva. Pripomínať sa bude 250. výročie vyhlásenia nezávislosti krajiny od Veľkej Británie. Málokto dnes vie, že americký dlhopis (bond) je ešte starší ako samotné Spojené štáty.

Počas Americkej revolúcie (1775 – 1783) mal Kontinentálny kongres problémy s financovaním a akceptoval úver od Francúzska. Nemal veľa iných možností. Mohol buď tlačiť peniaze, alebo úverom kryť deficit rozpočtu. Nakoniec použil obe možnosti, čím spôsobil hyperinfláciu.

Kongres ešte nemohol uvaliť dane, pretože by tým nahneval americký ľud, ktorý podporoval nezávislosť od Británie práve z dôvodu neférových daní. Benjamin Franklin pomohol zabezpečiť financovanie boja za nezávislosť a možno aj preto je jeho portrét dodnes na najväčšej, stodolárovej americkej bankovke.

Dlh, nezávislosť, ústava, dane

Spojené štáty boli v čase svojho vzniku v katastrofálnej finančnej situácii a okrem Francúzska ich financovali aj španielska vláda či súkromní holandskí investori. Pôžičky a ich refinancovanie zabezpečovali americkí bankári, ktorí postupne refinancovali dlh tak, aby USA nedlžili zahraničným vládam, ale súkromným investorom v Amerike a Európe. USA boli spočiatku rizikovým dlžníkom, pretože najskôr vznikol dlh (od roku 1775), potom bola vyhlásená nezávislosť (1776), následne vznikla Ústava (1789) a až potom bolo možné vyberať dane.

Od deväťdesiatych rokov osemnásteho storočia sa verejné financie postupne dávali do poriadku a hoci počas vojen dlh vždy rýchlo rástol, po druhej svetovej vojne sa Washingtonu podarilo ho skresať zo sto percent HDP na menej ako tridsať percent v osemdesiatych rokoch. Ešte v roku 2007 bol na úrovni päťdesiatpäť percent HDP. Finančná kríza, daňové úľavy a stimuly počas pandémie covidu-19 však opäť spôsobili, že dlh prerástol americkú ekonomiku. Aktuálne dosahuje 120 percent HDP, čo je síce pokles oproti pandemickým úrovniam (134 percent), ale stále je to riziková úroveň.

Návrh rozpočtu na fiškálny rok 2025/2026 (tzv. Big Beautiful Bill) investorov do amerických dlhopisov znepokojil ešte viac. Kombinuje totiž daňové úľavy s navýšením výdavkov, čo zvyšuje deficity do ďalších rokov o bilióny dolárov. Nejde o jednorazové položky, ale o systémové zmeny.

V čase rokovaní o prijatí rozpočtu začala stúpať nervozita na trhu. Dopyt po dlhopisoch klesol a výnosy stúpajú. Hoci úroky centrálnej banky Fed klesli o jeden percentuálny bod z 5,5 percenta na 4,5 percenta, výnosy dlhopisov sa opäť dostávajú k viac ako dvadsaťročným maximám. Čím vyššie výnosy, tým vyššie náklady na dlh. Nejde len o problém USA. Podobne sú na tom aj Veľká Británia či Japonsko.

Nežiadúca pozornosť okolo dlhopisov

USA sú dnes najväčšia ekonomika sveta a jej dlhopisový trh tradičný bezpečný prístav. Pravdepodobnosť bankrotu krajiny je z pohľadu zahraničných investorov jedna k sto biliónom. Napriek tomu je americká výnimočnosť naštrbená. Dlh krajiny je so svojím objemom tridsať biliónov dolárov najväčší na svete v absolútnych hodnotách. Druhý problém je ten, že americký dolár po tom, ako dosiahol 22-ročné maximá voči ostatným menám, pomerne výrazne klesol.

Stále sa pohybuje v hornej časti obchodného pásma za posledné tri dekády, ale investori si kladú otázku, aká je budúca hodnota ich dnešnej dolárovej investície. USA určite vrátia každý dolár svojho dlhu, keďže si doláre môžu vytlačiť. A presne to máta investorov. Proti poklesu dolára sa dá poistiť, lenže to zvyšuje náklady a znižuje atraktivitu investície.

Práve o investorov by sa americká vláda mala zaujímať v prvom rade, ak chce mať zabezpečené financovanie. Dlh vyspelých krajín podľa reportu OECD dosiahne 59 biliónov dolárov, centrálne banky z toho držia11 biliónov. Ešte v roku 2021 to bolo 15ť biliónov dolárov. Centrálne banky totiž v rámci sprísňovania menovej politiky postupne rozpúšťajú svoje dlhopisové portfóliá nakúpené v rámci stimulov z poslednej dekády. Ich miesto zastúpia súkromní investori, napríklad poisťovne. A tie si môžu vybrať, či nakúpia americký vládny dlh, európsky dlh, alebo dlh silných firiem.

Výsledkom tejto neistoty je, že investori nechcú nakupovať dlhodobé vládne dlhopisy so splatnosťou nad dvadsať rokov. Nie je zvykom, aby sa v ekonomických médiách diskutovalo o amerických aukciách. Dramatické titulky hovoriace o kľúčovom teste pre dlhopisový trh, obavách o dopyt investorov či prekonávaní nových maxím výnosov nesvedčia o ničom dobrom. A to bez ohľadu na to, že dlhopisový trh zatiaľ vydržal a dlhopisy na poslednej aukcii získali dostatočný dopyt. O aukciách bezpečných dlžníkov sa totiž vôbec nemusí debatovať.