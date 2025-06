Keď Warren Buffett v roku 1965 prevzal kontrolu nad upadajúcim textilným závodom Berkshire Hathaway, len málokto tušil, že práve vtedy sa začína písať jeden z najvýznamnejších príbehov v dejinách investovania. Buffett sa nesnažil zachrániť pôvodný biznis – namiesto toho podnik pretransformoval na investičný holding, ktorý sa stal ikonou moderného kapitalizmu.

Jeden z najdôležitejších krokov, ktoré Buffett urobil, bola expanzia do poisťovníctva. Práve pravidelný tok poistného sa stal stabilným zdrojom hotovosti, ktorú mohol ďalej investovať. Tento model, známy ako „float,“ mu umožnil akumulovať aktíva a posilňovať svoje impérium.

Za šesť desaťročí Buffettova spoločnosť prinášala investorom výnosy na úrovni 20 percent ročne, čo je dvojnásobok oproti indexu S&P 500. Dňa 3. mája však Buffett oznámil svoj odchod z funkcie generálneho riaditeľa. Hoci jeho nástupca už bol formálne vymenovaný, investori sa pýtajú, či vôbec niekto dokáže replikovať tento úspech.

Výhoda, akú nikto nemá

Buffett často zdôrazňoval, že jeho úspech bol výsledkom ideálneho historického načasovania. Jeho investičná kariéra sa začala v období povojnového ekonomického boomu v USA – čase rýchleho rastu, nízkych valuácií a menšej konkurencie. Vtedajší trh bol relatívne nepriehľadný, a tým pádom priaznivý pre investora, ktorý sa vedel prepracovať cez účtovné výkazy a objaviť skryté poklady.

Dnes je situácia radikálne odlišná. Svetová ekonomika je pomalšia, rozdrobená a investičný trh je zaplavený sofistikovanými algoritmami. Finančné údaje sú dostupné v reálnom čase tisíckam fondov a analytikov po celom svete. Výsledkom je znížený počet investičných príležitostí a čoraz vyššia konkurencia.

Od roku 1996 klesol počet verejne obchodovaných spoločností v USA z viac ako osem tisíc na niečo vyše štyri tisíc. To znamená menej možností objaviť podhodnotené aktíva. Navyše, trhové valuácie sú dnes omnoho vyššie.

Keď 11-ročný Buffett kúpil prvé akcie Cities Service, americký trh sa obchodoval pri pomere ceny k ziskom (P/E) okolo sedem. Aktuálne sa rovnaký ukazovateľ pohybuje na úrovni viac ako trojnásobne vyššej. Prvá investícia ho zároveň naučila cennú lekciu: keď svoje akcie predal predčasne, zistil, že trpezlivosť je základom veľkých výnosov.

Berkshire bude len jeden

Unikátna štruktúra Berkshire Hathaway ju odlišuje od tradičných fondov, kde investori voľne vkladajú a vyberajú peniaze. To ju chráni pred masívnymi výbermi počas poklesov trhu a umožňuje Buffettovi zachovať si chladnú hlavu v krízach. Vďaka tomu dokáže využiť príležitosti, keď sú ostatní nútení predávať. Snaha kopírovať tento model by však narazila na limity.

Podľa Terryho Smitha, miliardára a zakladateľa fondu Fundsmith, dnešné regulačné podmienky by ďalšiemu Buffettovi znemožnili zopakovať rovnaký úspech. „Kvôli prísnym pravidlám dnes už nie je možné riadiť poisťovňu a zároveň voľne investovať poistné do akcií. Práve to bol základ jeho zloženého výnosu,“ uviedol pre Financial Times.

Publicistka Megan McArdle z The Washington Post dodáva, že trhy dnes jednoducho povedané fungujú inak. Vďaka indexovému investovaniu sú likvidnejšie, prehľadnejšie, no zároveň predražené. „Som presvedčená, že ak by Buffett začínal dnes, bol by stále úspešný. No pochybujem, že by sa stal jedným z najbohatších ľudí sveta,“ konštatuje.