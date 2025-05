Dostať sa na každoročné stretnutie akcionárov investičného holdingu Berkshire Hathaway nie je jednoduché. Desiatky tisíc akcionárov spoločnosti chcú vidieť Warrena Buffetta naživo, a tak už od štvrtej rána čakajú pred športovou halou v Omahe, aby sa dostali dovnútra.

Tento rok ich však investor prekvapil. „Nastal čas, keď by sa Greg mal stať generálnym riaditeľom spoločnosti na konci roka,“ povedal W. Buffett na margo svojho dlho avizovaného nástupcu Grega Abela. Pre investorov to bol nečakaný šok. Nasledoval 10-minútový standing ovation často sprevádzaný plačom a výkrikmi: „Milujeme ťa, Warren.“

Buffet investor

W. Buffett sa nestal len investičnou legendou, stal sa symbolom skromnosti, pokory a dobra – vlastnosti, ktoré si ľudia zamilovali. Existujú totiž investori, ktorí počas svojej kariéry dokázali vygenerovať väčšie výnosy. Jedným z nich je minulý rok zosnulý Jim Simons s ročným výnosom 66 percent. Slušne sa darilo aj Stanovi Druckenmillerovi a Georgeovi Sorosovi s dosiahnutými výnosmi v okolí 30 percent ročne. Všetci traja však pôsobili na trhu len tri dekády.

Na rozdiel od nich W. Buffett investuje už 60 rokov. V súčasnosti 94-ročný veterán začal s investovaním v 50. rokoch minulého storočia. Postupne začal skupovať akcie stredne veľkého výrobcu oblečenia Berkshire Hathaway a v máji 1965 získal nad firmou kontrolu, čím sa začala nové éra spoločnosti, ktorá za svoju históriu dosiahla priemerný výnos 20 percent ročne.

Za pomoci zloženého úročenia jej celkový výnos presiahol 5,5 milióna percent. Na porovnanie, akciový index S&P 500 si v rovnakom období zaknihoval ročný zisk 10 percent, čo dokázalo vygenerovať celkový výnos 40-tisíc percent. W. Buffet ako výkonný riaditeľ spoločnosti tak dokázal poraziť trh o vyše päť miliónov percent. Aj preto dostal prezývku Veštec z Omahy.

Jeho investovanie však malo od veštenia ďaleko. W. Buffett priniesol jedinečný investičný štýl veľmi rozdielny od finančných žralokov z Wall Street. Nepotreboval sa prezentovať v New Yorku, ale celý život prežil skromne v Omahe, kde minulý rok v jeho kancelárii pôsobilo len 27 zamestnancov.

Kupoval firmy, ktoré odzrkadľovali americkú ekonomiku. Ako viackrát povedal, stávka na Berkshire Hathaway je stávkou na Ameriku. Počas Buffettovho života sa hospodárska produkcia krajiny na obyvateľa zvýšila šesťnásobne, čo je „skok ďaleko za najdivokejšie sny mojich rodičov alebo ich súčasníkov“, napísal.

Na americký kapitalizmus dokázal stávkovať efektívnejšie než ktokoľvek iný. Tie najatraktívnejšie firmy sa rozhodol vlastniť úplne. Do vlastníctva Berkshire Hathaway sa tak dostalo približne 180 podnikov, ktoré v súčasnosti dosahujú ročný obrat takmer 400 miliárd dolárov. Konglomerát vlastní železnice, energetické spoločnosti, čerpacie stanice, predajcov automobilov, stavebné firmy, výrobcov chemikálií a realitných maklérov. Medzi najznámejšie značky patrí Fruit of the Loom alebo Duracell.