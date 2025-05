Jedna z najväčších kapitol v histórii svetového kapitalizmu sa chýli ku koncu. W. Buffett – muž, ktorý premenil schátraný textilný závod na investičnú pevnosť v hodnote 1,2 bilióna dolárov – ohlásil, že na konci roka odovzdá vedenie Berkshire Hathaway. Po takmer šesťdesiatich rokoch pri kormidle prichádza chvíľa, keď miesto legendy zaujme jeho zverenec Greg Abel.

Najväčší aplauz si počas stretnutia akcionárov Berkshire Hathaway vyslúžili Buffettove investičné postrehy. Tie sú, ako vždy, neoceniteľnou mapou pre každého, kto si chce udržať rozvahu aj výnos.

Investori, ktorí panikária

Veštec z Omahy začal priamo: „To, čo sa udialo na trhoch za posledných 30 až 45 dní, je nič.“ Pripomenul, že akcie Berkshire v minulosti spadli trikrát o 50 percent, a firma prežila – dokonca zosilnela. „Ak by naše akcie padli o polovicu aj budúci týždeň, videl by som v tom príležitosť, nie problém.”

Investorov varoval pred prílišnou citlivosťou na krátkodobé výkyvy. Trh podľa neho nikdy nebol stabilný a nebude ani v budúcnosti. „Ak vás znepokojuje pokles o 15 percent, potrebujete inú investičnú filozofiu. Svet sa neprispôsobí vám. Vy sa musíte prispôsobiť svetu.”

Katedrála kapitalizmu s kasínom na zadnom dvore

W. Buffett znovu potvrdil svoju vieru v americkú ekonomiku. Nazval ju „katedrálou,“ ktorá produkuje tovar a služby pre stovky miliónov ľudí. No pripustil, že k nej dnes patrí aj „kasíno“ – metafora pre prehriaty a špekulatívny trh.

Upozornil, že rovnováha medzi reálnou produktivitou a finančnou špekuláciou sa nesmie stratiť. „V kasíne sa síce dobre zabávame, ale nesmieme zabudnúť naplniť aj katedrálu,” dodal. A presne v tom spočíva výzva nasledujúcej generácie investorov.

Dlhodobo neudržateľný deficit

Jednou z najvážnejších výziev, ktorú W. Buffett pomenoval, je stav verejných financií. Podľa neho USA fungujú s deficitom, ktorý nemožno udržať „donekonečna“. „Neviete, či sa to zrúti o dva roky alebo o dvadsať, ale v tejto podobe to trvať nemôže.”

Politikom odkázal, že rozpočtová disciplína je nepopulárna, no nevyhnutná. „Nie je to práca, ktorú by som chcel robiť, ale niekto ju urobiť musí,” povedal lakonicky.

Clá ako zbraň? Nebezpečná cesta

Na adresu obchodnej politiky USA zaznela priam neuveriteľne tvrdá kritika. Miliardár, hoci nemenoval prezidenta Trumpa, jednoznačne odmietol myšlienku, že medzinárodný obchod má byť zbraňou. „Ak bude svet bohatší, nebude to na náš úkor – práve naopak. Budeme bohatší a bezpečnejší aj my (Američania).“

Clá podľa neho pripomínajú akt vojny a môžu vyvolať nielen ekonomickú, ale aj spoločenskú nestabilitu. „Je to chyba, ktorú si nemôžeme dovoliť. USA už vyhrali. Sme najdôležitejšou ekonomikou sveta – nemali by sme sa správať ako porazení.”

Veľká príležitosť môže prísť kedykoľvek