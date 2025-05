Warren Buffett, legendárny „Veštec z Omahy“ a jeden z najvplyvnejších investorov súčasnosti, spravuje prostredníctvom svojej spoločnosti Berkshire Hathaway jedno z najväčších akciových portfólií na svete. Jeho aktuálna hodnota dosahuje podľa najnovších údajov približne 258 miliárd dolárov.

Z nedávnych dokumentov predložených Americkej komisii pre cenné papiere (SEC) však vyplýva, že Buffett v poslednom štvrťroku viac predával než kupoval, čím opäť demonštruje svoj konzervatívny postoj k veľkým investíciám a zámer navýšiť hotovosť v portfóliu.

Najvýraznejšie zmeny v portfóliu Berkshire sa dotkli bankovníctva. Buffett predal akcie Bank of America v hodnote dvoch miliárd dolárov, hoci stále drží podiel v hodnote 25,6 miliardy dolárov. Z portfólia zároveň úplne odstránil akcie Citigroup, ktoré predal za približne jednu miliardu dolárov.

Okrem toho Berkshire Hathaway predala aj 400-miliónový podiel v brazílskej fintech spoločnosti Nu Holdings a 120-miliónový v mobilnom operátorovi T-Mobile. Tieto menšie transakcie pravdepodobne realizovali Buffettovi dlhoroční kolegovia Todd Combs a Ted Weschler, ktorí spravujú menšiu časť portfólia samostatne.

Napriek prevládajúcim predajom Buffett príležitostne predsa len siahol aj po nákupoch. Berkshire výrazne navýšila svoju investíciu v spoločnosti Constellation Brands, americkom distribútorovi alkoholických nápojov, kde za nové akcie zaplatila 1,4 miliardy dolárov. Do portfólia pribudli aj akcie Pool Corporation, špecialistu na distribúciu bazénového príslušenstva, za 280 miliónov dolárov, a 130-miliónová investícia do reťazca Domino’s Pizza.

