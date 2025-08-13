Americký viceprezident J. D. Vance počas videokonferencie s európskymi lídrami ubezpečil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že Spojené štáty nebudú s Ruskom rokovať o riešení vojny bez účasti Ukrajiny alebo európskych štátov. Je to jedna z kľúčových požiadaviek zoskupenia štátov v rámci takzvanej koalície ochotných. Informáciu priniesla televízia NBC News s odvolaním sa na dva anonymné zdroje zúčastnené na rozhovore.
Podľa zdrojov NBC News americký prezident Donald Trump, Vance i ďalší členovia americkej vlády na telefonickom rokovaní prejavili veľký záujem o názory Ukrajiny a európskych spojencov. Americký viceprezident dokonca zúčastnených údajne ubezpečil, že Spojené štáty nebudú vnucovať Kyjevu žiadnu dohodu s Ruskom.
Trump označil stredajšie online rokovanie s európskymi lídrami za veľmi dobré a potvrdil, že po piatkovom summite s ruským prezidentom Vladimirom Putinom sa ihneď skontaktuje so Zelenským a s niektorým európskymi lídrami.
Pokiaľ sa prvé stretnutie s ruským prezidentom vyvinie podľa predstáv, americký prezident chce uskutočniť aj druhé rokovanie so šéfom Kremľa, na ktorom by sa zúčastnil aj Zelenskyj, a to „takmer okamžite“.