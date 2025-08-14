Jeden z najbohatších českých podnikateľov Daniel Křetínský má na dosah pravdepodobne najväčšiu akvizíciu tohto roka.
Ak sa naplnia aktuálne očakávania, predbehne aj nedávny predaj technologickej skupiny Adastra a stane sa najväčším predajcom ojazdených áut v regióne strednej Európy, uvádza český denník Hospodářské noviny.
Druhý pokus
Podľa informácií denníka je Křetínský blízko kúpy spoločnosti Aures Holdings, materskej firmy siete autobazárov AAA Auto. Väčšinovým vlastníkom Auresu je od roku 2014 poľsko-britský investičný fond Abris Capital Partners, ktorý už dlhší čas hľadá kupca. Predchádzajúce pokusy o predaj zlyhali, no tentoraz má proces vstúpiť do finálnej fázy.
Generálna riaditeľka Aures Holdings Karolína Topolová uvádza, že firma je v dobrej kondícii – v roku 2023 skupina predala rekordných bezmála 110-tisíc vozidiel v piatich krajinách regiónu a tržby vzrástli o jedenásť percent na viac ako 1,2 miliardy eur.
