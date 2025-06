Renomovaný investor a miliardár Jeffrey Gundlach, zakladateľ investičnej spoločnosti DoubleLine Capital, varuje pred rastúcimi rizikami v americkej ekonomike a na finančných trhoch. Na fóre Bloomberg Global Credit Forum predniesol pesimistický výhľad na vývoj amerických aktív a odporučil investorom zvážiť diverzifikáciu mimo USA.

Gundlach ostro kritizoval najmä vývoj amerického verejného dlhu, ktorý označil za nebezpečne rastúci a dlhodobo neudržateľný. Upozornil, že americké štátne dlhopisy už nespĺňajú svoju tradičnú úlohu bezpečného prístavu pre investorov. Naopak, ich vývoj označil za „nepredvídateľný“.

Zároveň prezradil, že spoločnosť DoubleLine Capital, ktorá spravuje takmer sto miliárd dolárov, už koná v súlade s jeho vyjadreniami a presúva kapitál do aktív denominovaných v zahraničných menách.

Gundlach počas svojho vystúpenia upozornil na dva nezvyčajné javy na amerických trhoch, ktoré podľa neho odhaľujú hlbšie štrukturálne problémy.

Prvým je paralelný pokles dolára a akcií. V minulosti, keď index S&P 500 klesal, dolár spravidla posilňoval ako bezpečný prístav. V apríli, keď svetové indexy zachvátila panika, sa však situácia vyvíjala opačne – dolár oslaboval zároveň s poklesom akciového trhu. Tento jav Gundlach považuje za jasný signál narušenej dôvery investorov.

Druhým varovným signálom je rast výnosov z dlhopisov napriek znižovaniu úrokových sadzieb. Odkedy Federálny rezervný systém začal uvoľňovať menovú politiku, výnosy 10-ročných dlhopisov vzrástli o viac než 70 bázických bodov. Podľa Gundlacha to naznačuje, že trh stráca dôveru v schopnosť USA udržateľne financovať svoj deficit.

„Za posledných 17 rokov zahraniční investori konzistentne posilňovali svoje pozície na americkom trhu, pričom ich súčasná hodnota dosahuje približne 25 biliónov dolárov. Existuje však reálna možnosť, že časť týchto prostriedkov odtečie,“ vyhlásil Gundlach.

Podľa Gundlacha existuje viacero oblastí, kde môžu investori v čase rastúcej neistoty nájsť bezpečný prístav mimo tradičných amerických aktív. Dlhodobo pritom zdôrazňuje význam zlata ako nástroja stability v období trhových otrasov a menových rizík. V rámci svojej spoločnosti už investoval do zlata aj pri cenách okolo tritisíc dolárov za uncu a nevylučuje, že jeho hodnota môže čoskoro atakovať hranicu štyritisíc dolárov.

JUST IN 🚨: Gold on track for highest closing price in history 📈 pic.twitter.com/t3ihSIQVdG