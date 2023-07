Každá investícia prichádza s určitou mierou rizika. Čo sa týka nehnuteľností, ide o úrokové riziko a riziko poklesu cien bytov a domov. Investori majú s týmito rizikami rátať. Myslí si to investičný analytik spoločnosti XTB Marek Nemky, s ktorým týždenník TREND hovorí nielen o situácii majiteľov investičných bytov a budúcnosti hypoték, ale aj o ďalšom vývoji na slovenskom realitnom trhu z pohľadu trendov predaja a prenájmu nehnuteľností.

Mnoho ľudí kúpilo byty pomocou lacných hypoték ako investície. Za posledný rok však pri úveroch na bývanie výrazne narástli úrokové sadzby. Do akej miery zasiahnu po skončení fixácie drahšie hypotéky týchto investorov?

V prípade skončenia fixácie splátka hypotéky môže vyskočiť aj o 30 až 40 percent. Ak zoberieme do úvahy nižší rast nájmu, tak investor tieto náklady musí prevziať na seba. Je taktiež nutné povedať, že majitelia týchto investičných bytov profitujú aj z rastu cien nehnuteľností s finančnou pákou, a teda zisk z nárastu cien bytov by mal prevyšovať aktuálne dodatočné náklady.

Časť ľudí z danej skupiny môže mať po skončení fixácie problémy so splácaním úverov na bývanie. Kým predtým prenájmy pokryli výdavky na hypotéky, dnes je situácia iná. Nárast úrokov hypoték bol totiž prudší ako nárast cien prenájmov. Ako vidíte ich situáciu?

Áno, je to tak, nárast úrokov na hypotékach po skončení fixácie bude prudší, keďže pôjde o skokový nárast úrokových sadzieb. Záleží však, kedy bola táto sadzba zafixovaná. V prípade dlhodobej fixácie na desať rokov to znamená, že investor desať rokov ťažil z rastu nehnuteľností a prenájmov. Preto ho tento skokový nárast splátky nezasiahne až tak markantne. Okrem toho majú investori majú nájomcov, ktorí pravidelne platia veľkú časť splátky, no dodatočné náklady bude musieť niesť daný investor. Táto skupina však podľa môjho názoru nie je ohrozenou skupinou, keďže ide o ľudí, ktorí majú voľné finančné prostriedky a tieto byty nie sú ich jediné zdroje príjmov. Z toho dôvodu v prípade nezvládnutia splácania môžu takýto byt jednoducho predať, zobrať si zisk z nárastu cien nehnuteľnosti a následne splatiť predčasne hypotéku.

Dobehnú ceny prenájmov úroveň zvýšených mesačných splátok za hypotéky?