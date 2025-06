Napriek tomu, že nezamestnanosť zostala aj v máji tohto roka na historickom minime, na úrovni 3,71 percenta, tak s príchodom absolventov škôl na úrady práce dochádza k postupnému zhoršeniu situácie na slovenskom trhu práce. Počet uchádzačov o prácu, ktorí si našli v máji zamestnanie sa v medziročnom porovnaní znížil o 2,6 percenta, zhodnotil analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.

„V máji sa síce nepatrne po štatistickom zohľadnení sezóny znížil aj prítok nových nezamestnaných do evidencie úradov práce, avšak stále ostával nad priemerom minulého roka. Na rodiacu sa slabosť na domácom trhu práce môže poukazovať aj pohľad na štatistiky absolventov. V mesiacoch máj a jún sa na úradoch práce evidujú predovšetkým absolventi vysokých škôl. Tento rok ich počet v máji medziročne narástol o približne desatinu, respektíve o takmer 200 absolventov. Vplyv tohto nárastu na celkové čísla nezamestnanosti je síce zanedbateľný, avšak môže takisto poukazovať na črtajúce sa problémy na domácom trhu práce,“ uviedol Koršňák.

Tieto problémy na domácom trhu môžu byť podľa neho spojené aj so zamestnávaním cudzincov. Rýchlosť zamestnávania zahraničných pracovníkov sa v porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi spomalila, v máji ich pribudlo len 1 300. Najpočetnejšiu 38-percentnú skupinu tvorili Ukrajinci, avšak na slovenský pracovný trh čoraz viac prichádzajú aj ľudia z Ázie.

Negatívnym trendom je tiež spomalenie dynamiky medziročného rastu voľných pracovných miest z 18,4 na 11,9 percenta. Čísla môžu byť podľa analytika skreslené vysokým podielom fiktívnych pozícií, ktoré boli medzičasom obsadené alebo si ich otvorenie zamestnávatelia rozmysleli, no zmenu na úrady práce nenahlásili. Z regionálneho hľadiska chýbajú zamestnanci najmä na západnom Slovensku, v máji to bolo najviac citeľné v Trnavskom kraji. Okolie Bratislavy a Trnavy má viac voľných pracovných miest ako nezamestnaných ľudí na úradoch práce, podobne je to aj v okolí Trenčína a Nitry.

„Na napätom trhu práce s rekordným počtom neobsadených pracovných miest by však nárast nezamestnanosti mohol byť len dočasný a trh práce by mohol byť schopný nových nezamestnaných pomerne rýchlo absorbovať. Rizikom je ale najmä nesúlad medzi novou ponukou a existujúcim dopytom po pracovnej sile, či už regionálny alebo kvalifikačný. Predpokladáme, že miera nezamestnanosti by v najbližších mesiacoch mohla vzrásť o približne pol percentuálneho bodu, pričom mála časť tohto nárastu by mohla pretrvať až do budúceho roka a trvalo vychýliť mieru nezamestnanosti nad súčasné historické minimá,“ dodal Koršňák.