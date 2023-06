Vysoké úrokové sadzby pri hypotekárnych úveroch sú pre žiadateľov, ako aj pre ľudí, ktorí už hypotéky majú, a v blízkom čase ich čaká ukončenie fixácie úveru s úrokom okolo jedného percenta, tvrdou ranou. Na strane druhej tlak na zníženie cien nehnuteľností neraz o desiatky tisíc eur pomôže stabilizácii realitného trhu na Slovensku.

Nafúknuté ceny spľasnú

Oživenie obchodovania vo svete realít očakávajú odborníci v priebehu budúceho roka, keďže do konca tohto roka by mali úroky na hypotékach ešte narásť. To môže stlačiť vyššie počet bytov určených na predaj zo strany ľudí, ktorí sa chcú zbaviť hypotéky pre neschopnosť splácať svoj dlh voči banke, alebo preto, že ich nehnuteľnosť prestala byť investične výnosnou.

Na konci príbehu však ceny bytov poklesnú, čím sa stanú napriek drahším hypotékam dostupnejšími. Ak bude vývoj klesajúcich cien starších a novších bytov pokračovať, očakáva sa uvoľňovanie na trhu.

„Zatiaľ to vyzerá tak, že by pokles mohol pokračovať a ďalšie obdobie prinesie priaznivejšie podmienky pre kupujúcich,“ zamýšľa sa analytik brokera InvestaGO Matúš Mahút.

Kupujúcim odporúča skôr počkať na nižšie ceny bytov, keďže bublina s nafúknutými cenovkami by mala postupne spľasnúť. Kto však potrebuje nové bývanie a nemôže dlhšie čakať, mal by podľa neho na trhu hľadať čo najvýhodnejšie ponuky a skúsiť vyjednať dobrú dohodu.

„Rast úrokových sadzieb sa spomalil, ale centrálne banky si stále nechávajú istú rezervu, ak by bolo potrebné ich znova zvýšiť. Inflácia je pod kontrolou a v nasledujúcich mesiacoch je pre jej výraznejšie stabilizovanie najpodstatnejším faktorom čas,“ dodáva M. Mahút.

Výrazný nárast úrokov

V minulom roku priemerná výška úrokových sadzieb hypoték výrazne narástla z úrovne jedného percenta v januári 2022 na 3,06 percenta v decembri minulého roka. Rast ďalej pokračuje aj v tomto roku, keďže základné úrokové sadzby Európskej centrálnej banky (ECB) v tomto roku už trikrát vzrástli.

Aktuálne sa priemerná sadzba dostala na 3,69 percenta, bežný úrok pri nových úveroch sa pohybuje okolo 4,2 percenta. Nárast z jedného na štyri percentá spôsobil podľa M. Matúša zníženie výslednej sumy hypotéky, ktorú žiadateľ od banky dostane. Napríklad človek s čistým príjmom 1180 eur získa v banke namiesto 101-tisíc len 66-tisíc eur, čo je pokles o vyše 30 percent.

„Súčasné sadzby sú síce násobne vyššie, ako boli pred dvoma rokmi, no zároveň sú v polovičnej výške, než boli pred dvadsiatimi rokmi,“ myslí si investičný analytik spoločnosti Swiss Life Select Slovensko Pavel Škriniar.

Aktuálne pri ročnej a trojročnej fixácii priemerný úrok dosahuje 4,69 percenta, respektíve 4,31 percenta. V prípade päťročnej alebo desaťročnej fixácie ide o úroky vo výške 4,27 percenta, respektíve 4,82 percenta.

Bližšie k piatim percentám

Príbeh s rastúcimi úrokmi v tomto roku nekončí. Národná banka Slovenska (NBS) totiž do konca tohto roka predikuje úroveň úrokových sadzieb 4,5 percenta, v budúcom roku necelých 5 percent. A to budú mesačné splátky oproti súčasnosti oveľa vyššie, najmä pre ľudí, ktorým sa skončí fixácia v roku 2024.

Pritom hranicu priemerného úroku piatich percent už dnes atakuje fixácia hypotéky napríklad na osem rokov – aktuálne je to vo výške 4,99 percenta. „Súčasná situácia sa však dá považovať za normál,“ zdôrazňuje P. Škriniar, aj keď priznáva, že mnoho ľudí si bude musieť na bývanie priplatiť viac ako doteraz.

Osobne si však nemyslí, že by zdraženie hypoték po tom, čo skončí fixácia vo výške okolo jedného percenta, bolo až také dramatické. Podľa jeho výpočtov rozdiel v mesačných splátkach úverov pri zostávajúcej splatnosti úveru boli od približne 130 eur do takmer 230 eur.