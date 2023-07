Už tento rok podľa Národnej banky Slovenska (NBS) končí fixácia pre viac ako 85-tisíc ľudí. V rokoch 2024 a 2025 sa zvýši mesačná splátka ďalším 290-tisíc hypotékam. Z približne jednopercentného úročenia skočia na súčasných zhruba 4,5 percenta, v niektorých prípadoch aj vyššie. Keďže ekonómovia očakávajú do konca tohto roka ďalší mierny nárast úrokov, aj podľa predpovedí národnej banky, o rok budú úvery na bývanie ešte o čosi drahšie ako je tomu aktuálne.

Niekoľko riešení

Na to, aby klienti ustáli drahšie hypotéky, musia nájsť riešenie. Jedným z nich je zvýšenie príjmov domácností zmenou zamestnania alebo hľadaním si ďalšieho zamestnania.

„Ak zvýšenie príjmu nebude možné, bude potrebné hľadať úspory na strane výdavkov,“ hovorí riaditeľ divízie Úvery, stavebné sporenie a leasing spoločnosti Finportál Adrián Luterán.

V prípade splátky hypotéky prichádza do úvahy predĺženie doby splatnosti hypotéky alebo zníženie doby fixácie úrokovej sadzby hypotéky, vďaka čomu klesne úroková sadzba. Tým dôjde k zníženiu mesačnej splátky hypotéky.

„V prípade viacerých úverov by mohla byť riešením ich konsolidácia, teda spojenie viacerých úverov do jedného, čo môže priniesť úsporu mesačných splátok,“ vysvetľuje A. Luterán, podľa ktorého ako krajné riešenie prichádza do úvahy predaj nehnuteľnosti s následnou kúpou lacnejšieho variantu nehnuteľnosti, či už typom, rozlohou alebo lokalitou.

Krízovým riešením môže byť aj podľa analytika Realitnej únie SR Vladimíra Kubrického predať byt a ísť do menšieho, a to bez predčasného splatenia úveru. „Stačí vymeniť založenú nehnuteľnosť, využiť na to sa dá napríklad rodičovský byt alebo dom.“

Odľahčenie tlaku

Vyriešiť problémy so zdražením hypoték po ukončení výhodnej fixácie je možné aj využitím 20-percentnej mimoriadnej splátky bez poplatku.

„V prípade, ak má klient vytvorenú rezervu, riešením môže byť mimoriadna splátka hypotéky. Tá pri nezmenenej dobe splatnosti prinesie zníženie mesačnej splátky,“ konštatuje A. Luterán s tým, že výhoda mimoriadnych splátok je v tom, že sa odpočítavajú z istiny.

To znamená, že z tejto sumy už klient nebude platiť úroky.

V súčasnosti platný zákon uvádza, že mimoriadna splátka je maximálne 20 percent z istiny úveru. Klienti teda môžu vložiť aj menej ako 20 percent.

„Dôležité však je povedať, že tak môžu urobiť v lehote jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy o úvere. Okrem tejto legislatívnej možnosti ponúkajú niektoré banky možnosť mimoriadnej splátky aj nad rámec legislatívy.“

O splátku treba požiadať

Výška mimoriadnej splátky má v závislosti od banky stanovené rozpätie, pričom môže ísť o splátku aj v desiatkach eur, ktorá môže, ale aj nemusí byť pravidelná.