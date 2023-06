Minuloročný nárast cien nehnuteľností a postupné zvyšovanie úrokových sadzieb pri hypotekárnych úveroch v dôsledku boja Európskej centrálnej banky (ECB) s vysokou infláciou znížilo dostupnosť bývania na Slovensku. Okrem toho sa sprísnili úverové podmienky a poklesla kúpyschopnosť obyvateľstva. Tento mix faktorov znížil nielen dopyt po hypotékach, a teda i záujem o kúpu nehnuteľností, ale prispel k postupnému znižovaniu cien starších a novších bytov vo všetkých slovenských regiónoch.

Čaká sa na stabilizáciu

Trend, ktorý sa začal po lete minulého roka a trvá dodnes, by mal viesť podľa odborníkov na reality a investície do nehnuteľností k aspoň nejakej stabilizácii realitného trhu, ktorý od začiatku minulého leta postupne ochladzuje.

„Kvôli spomínaným faktorom musí na realitnom trhu dôjsť k poklesu cien nehnuteľností, aby sa trh opäť dostal do rovnováhy,“ zdôrazňuje analytička 365.bank Jana Glasová, podľa ktorej sa pokles cien bytov a domov začal už koncom vlaňajška a odborníci predpokladajú jeho ďalšie pokračovanie.

V tejto predpovedi však nie je sama. Podobný názor má riaditeľka pre úvery spoločnosti FinGO.sk Eva Šablová, ktorá považuje za pravdepodobné, že v budúcom roku sa rast sadzieb zastaví a dosiahneme strop. „Dlhodobejší útlm v úverovaní bude mať vplyv na pokles cien nehnuteľností, čo môže opäť naštartovať dopyt.“

Ceny môžu klesnúť o 20 percent

V medziročnom porovnaní sa vo štvrtom kvartáli roku 2022 celkovo zmiernil rast cien nehnuteľnosti na 15 percent. Predtým pritom dosahoval 20- až 25-percentný rast. A v prvom kvartáli 2023 ceny medziročne vzrástli už len o 1,8 percenta. Ako upozorňuje J. Glasová, v kvartálnom porovnaní už ceny nehnuteľností dokonca klesajú.

„V záverečnom kvartáli vlaňajška o necelé mínus dve percentá a v prvom kvartáli tohto roka o takmer mínus štyri percentá,“ zdôrazňuje analytička s tým, že v tomto roku môže dôjsť k poklesu cien nehnuteľností o 15 až 20 percent. „Bude to však závisieť od typu nehnuteľnosti a lokality,“ dodáva J. Glasová.

Nárast splátok oproti júnu minulého roka sa pohyboval od približne 27 percent do 49 percent oproti približne štvorpercentnému poklesu cien nehnuteľností vychádzajúcich z dát NBS. Cena za štvorcový meter v druhom kvartáli roku 2022 bola 2 671 eur a za prvý kvartál roku 2023 je 2 556 eur.

Trend poklesu cien by mal pokračovať do jari alebo do leta 2024. Následne by malo podľa realitných odborníkov dôjsť k ich miernemu rastu. Podľa J. Glasovej však treba vziať do úvahy fakt, že správanie ľudí môžu ovplyvniť rastúce náklady na energie.