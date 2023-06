Výrazné navýšenie splátok pri hypotekárnych úveroch v tomto aj v ďalšom roku síce môže časti ľudí poriadne skomplikovať život, svoju strechu nad hlavou však hromadne predávať nebudú. Myslí si to analytik Realitnej únie SR Vladimír Kubrický, s ktorým týždenník TREND hovorí nielen o situácii na realitnom trhu, ale aj o tom, čo prinesú najbližšie mesiace.

Priblížili by ste aktuálny stav, čo sa týka zmien výšky úrokových sadzieb pri hypotekárnych úveroch? O koľko percent reálne zdraželi hypotéky pre ľudí, ktorým skončila, respektíve skončí fixácia v tomto období?

Pri troj- a päťročných obdobiach fixácie sa dnes úrokové sadzby na hypotéky pohybujú v rozmedzí od 4, 0 do 4,5 percenta, pri desaťročných fixáciách je to v pásme od 4,3 do 4,8 percenta. Ak berieme do úvahy, že približne pred rokom sa tieto sadzby pohybovali okolo jedného percenta, navýši sa dlžníkom s 30-ročným úverom splátka až o 50 percent. Kto mesačne splácal napríklad 600 eur, teraz bude musieť z peňaženky vytiahnuť 900 eur.

Od čoho vlastne závisí, o koľko eur narastie dlžníkovi splátka?

Záleží hlavne na tom, aký vysoký úver čerpal a ako sa zmení úroková sadzba na novofixované obdobie. Prudký nárast úverových splátok prinúti veľa ľudí vyjsť zo svojej komfortnej zóny. Riešením môže byť aj výmena väčšieho bytu za menší, novšieho za starší či sťahovanie z centra na okraj mesta. Pri klesajúcich cenách bytov by však ľudia mali v prvom kroku predávať a až v druhom kupovať.

Opísali by ste zmeny, čo sa týka cien nehnuteľností za posledných deväť mesiacov? Aké typy bytov zlacneli v krajských mestách v danom období?

Pri krajských mestách ceny bytov za posledných deväť mesiacov, odkedy vidíme pokles, skutočne zlacneli. Hodnota Realitného barometra Realitnej únie SR, ktorý mesačne monitoruje ceny bytov v krajských mestách, sa za uvedené obdobie znížila o 8,7 percenta. Znamená to, že cenami kráčame do minulosti, pričom dnes sme už na úrovni februára 2022. Ceny starších bytov za trištvrte roka pritom klesali prudšie ako novších bytov, nie však dramaticky o desiatky percent. Ukazuje to aj vývoj pri najlikvidnejších segmentoch realitného trhu, teda pri dvoj- a trojizbových bytoch, pričom situácia na oboch trhoch je podobná.

Priblížili by ste zmeny, ktoré nastali pri cenách dvojizbových bytov?

Čo sa týka zmien posledného obdobia, tak pri dvojizbových bytoch sa spomedzi krajských miest vymyká z radu Nitra. Staršie byty tam za posledných deväť mesiacov zlacneli len o 2,1 percenta, tie novšie dokonca zdraželi, a to o 4,1 percenta. V ostatných krajských mestách sa priemerne ceny starších dvojizbových bytov znížili až o 10,5 percenta, novších o šesť percent. Na vysvetlenie treba dodať, že predtým práve v Nitre rástli ceny bytov najpomalšie.

Ako to vyzerá s aktuálnymi cenami trojizbových bytov?