Vysoké úrokové sadzby, predražené nehnuteľnosti a realitný trh, ktorý podáva ruku len bohatým. Sen o vlastnom domove je pre väčšinu mladých Slovákov stále viac vzdialený. A zadlžiť sa? Takmer nemožné. Byrokracia, chýbajúce úspory i narastajúce životné náklady brzdia akýkoľvek pokus o kúpu.

Mladí si uvedomujú, že nájomné bývanie nie je vždy optimálnou voľbou. Najmä, keď dopyt tlačí ceny nahor a výhodné ponuky sa na internete dlho neohrejú. Mnohí tak končia na periférii, predovšetkým v Bratislave, kde za skromný jednoizbový byt v širšom centre minú aj polovicu platu. Vlastné zázemie tak ponúka viac než len nižšie mesačné náklady.

Podľa NBS vzrástli ponukové ceny nehnuteľností na bývanie v poslednom štvrťroku 2024 o tri percentá oproti predchádzajúcemu kvartálu, pričom medziročný rast dosiahol 6,7 percenta. Zdražovanie sa tak prejavilo naprieč celým realitným sektorom – rástli ceny bytov aj rodinných domov.

Najvýraznejšie sa trend prejavuje v Bratislavskom kraji, kde sa cena za jeden štvorcový meter pohybuje na úrovni 3 316 eur. To znamená, že bytová jednotka s rozlohou 40 m2 stojí viac ako 130-tisíc eur.

Pre mladých, najmä čerstvých absolventov, je preto náročné získať financovanie na bývanie, nehovoriac o kúpe nehnuteľnosti s väčšou výmerou. Banky totiž určujú maximálnu výšku hypotéky podľa osemnásobku ročného čistého príjmu, a keďže priemerná mzda ľudí vo veku 24 až 25 rokov sa pohybuje okolo 1 345 eur mesačne, možnosti majú značne obmedzené . Dostanú iba necelých 130-tisíc. V hlavnom meste si tak môžu dovoliť len menší jednoizbový byt. Ak vôbec.

Na Slovensku nie je ľahké zadlžiť sa

„Hoci som spoločníčkou vo firme, banky tento príjem neakceptujú – musela by som v nej byť riadne zamestnaná. Zároveň som zistila, že lízing auta negatívne ovplyvňuje bonitu a môže v niektorých prípadoch úplne znemožniť získanie hypotéky. Celá situácia vo mne vyvolala dojem, že systém ľudí skôr obmedzuje, než im pomáha,“ ozrejmila mladá čitateľka TRENDU.

Pri posudzovaní schopnosti klienta splácať hypotéku banky zohľadňujú všetky jeho finančné záväzky, vrátane lízingu, pôžičiek, exekúcií a podobne. Ako potvrdili pre TREND štyri najväčšie banky na Slovensku, splátka lízingu sa započítava do hodnotenia na strane výdavkov, čím ovplyvňuje voľné zdroje na uhrádzanie dlhu. Splácanie však nie je prekážkou pri schvaľovaní úveru, no jeho výška a celková úverová angažovanosť môžu mať vplyv na maximálnu kapacitu hypotéky.

Okrem toho žiadatelia musia disponovať aj vlastnými zdrojmi, ktoré predstavujú približne 20 percent z ceny nehnuteľnosti. Teda, buď si vezmú spotrebný úver, ktorý môže zvýšiť ich finančné zaťaženie, alebo siahnu do vlastných úspor. Pre mnohých neskôr narodených však ani jedna z týchto možností nemusí byť dostačujúca, a tak sa obracajú na rodičov.

Mimoparlamentná strana Demokrati predstavila návrh, ktorý má mladým uľahčiť cestu k vlastnému bývaniu. Pri kúpe prvej nehnuteľnosti by nemuseli platiť DPH. Daň by doplatili až pri predaji alebo dedení. Expremiér Eduard Heger deklaruje, že štátna intervencia by viedla k poklesu cien bytov.

Hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že ide o efektívne riešenie, realita je komplikovanejšia. V tomto prípade sa DPH vzťahuje na novostavby, nie na nehnuteľnosti na sekundárnom trhu, vysvetľuje pre TREND ekonóm Martin Hudcovský zo Slovenskej akadémie vied.

Podľa neho by odpustenie dane pravdepodobne len presmerovalo dopyt na nové byty, čo by viedlo k ich ďalšiemu zdražovaniu. Pri obmedzenom tempe výstavby by developeri získali priestor na precenenie, čím by sa očakávaný prínos postupne vytratil.

Ďalším sporným aspektom je doplatenie dane pri predaji alebo dedení. V prípade dedenia by povinnosť uhradiť DPH znamenala značné finančné bremeno - suma by sa pohybovala v desiatkach tisíc eur.

Vysoké nájmy a drahé nehnuteľnosti ženú mladých k spoločným úverom – často s partnerom. Dve mená na jednej zmluve. Nie ako dôkaz lásky, ale ako podmienka banky. Vlani takto žiadalo o hypotéku až 29 percent Slovákov.

Mladí si musia častejšie vybrať medzi neistým nájmom a finančným záväzkom. Nedostupnosť vlastného bývania ich neraz núti zotrvávať dlhšie u rodičov alebo sa zadlžovať spolu s partnerom. Hoci zrušenie DPH pri kúpe prvej nehnuteľnosti by mohlo čiastočne zmierniť finančnú záťaž, bez komplexnej reformy realitného trhu a podpory dostupného nájomného bývania mnohí zostanú aj naďalej v detskej izbe.